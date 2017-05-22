Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Гройсман: Пенсионная реформа расширит список профессий с досрочной пенсией

Понедельник, 22 мая 2017, 23:24

Премьер Владимир Гройсман заявляет, что законопроект о пенсионной реформе существует и будет рассмотрен на заседании Национального совета реформ.

Об этом он сказал в эфире ICTV в понедельник.

"Мы начали с презентации, цивилизованной презентации, "белой книги", так сказать, стратегии или концепции, она полностью описана в полноценный законопроект, законопроект есть", - сообщил Гройсман.

При этом он отметил, что следующим этапом является рассмотрение реформы на заседании Нацсовета реформ, а также проведение переговоров с народными депутатами по вопросу реформы.

Кроме того, Гройсман заявил, что пенсионная реформа предусматривает расширение списков профессий, имеющих право на досрочный выход на пенсию.

"У нас есть вредные профессии, например, шахтеры или сталевары, которые не могут работать 25 лет у печи, там совсем другие условия и совсем другие последствия по здоровью работников. Так вот, есть такие, список 1 и список 2, в прошлом году они были немного сокращены, но сейчас эта реформа дает нам возможность эти списки не просто сохранить, но и расширить", - сказал глава правительства.

Он отметил, что специальные пенсии будут сохранены в отношении военных, в виду их заслуг по защите Родины.

Как известно, 17 мая Кабинет министров Украины утвердил законопроект о пенсионной реформе, однако на данный момент он не опубликован.

Интерфакс-Украина

Темы: Гройсманпенсии
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Все новости...
Гройсман
Румыния одобрила выделение первого из 100 млн евро транша помощи Молдове
Новый рейтинг партий: в Раду проходят Разумков и Гройсман, но не Кличко
Однажды в Вильнюсе. Как Ахметов ищет кандидатов в президенты
Последние новости
09:39
Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico
09:22
Макрон прокомментировал возможное возвращение Трампа к власти
09:19
Французский производитель автокомпонентов Faurecia избавился от активов в России
09:13
фото, видео"Ни одной уцелевшей квартиры": СМИ показали жилой дом в Одессе после атаки РФ после атаки РФ
09:04
Что будет после F-16. Какие самолеты и вертолеты упомянули как потенциальное пополнение Сырский и Олещук
08:55
Зеленский в Давосе встретился с королем и премьером Бельгии, которая председательствует в Совете ЕС
08:38
Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны
08:35
В столице Кыргызстана упал вертолет Ми-8: есть погибший и раненые
08:09
ВСУ за сутки уничтожили 730 оккупантов и 13 танков
07:53
Американские Apache и Super Cobra или французские "Миражи". Какие самолеты и вертолеты могут усилить авиацию Украины
Все новости...
Реклама: