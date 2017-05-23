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Українці не постраждали від вибуху в Манчестері

Вівторок, 23 травня 2017, 09:55

За наявними даними українців немає серед постраждалих у теракті в Манчестері, який стався під час концерту 22 травня.

Про це повідомляє посольство України у Великій Британії.  

"Станом на 07:20 (за місцевим часом) інформація про наявність українців, постраждалих у теракті в Манчестері, не підтверджується. Поліція продовжує розслідування теракту", – повідомляє дипломатичне відомство у Twitter.

У свою чергу, президент України Петро Порошенко заявив: "Шокований звісткою про теракт у Манчестері. Суворо засуджую будь-які акти тероризму".

"Мої найщиріші співчуття сім'ям та близьким загиблих", – додав він.

"Україна разом з Великою Британією у ці трагічні часи", – запевнив український лідер.

Як відомо, ввечері 22 травня на Manchester Arena, найбільшому критому стадіоні в Європі, стався вибух після концерту Аріани Гранде. 22 людини померли і щонайменше 59 осіб отримали поранення.

Теми: Велика Британіятероризм
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