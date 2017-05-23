Українці не постраждали від вибуху в Манчестері
За наявними даними українців немає серед постраждалих у теракті в Манчестері, який стався під час концерту 22 травня.
Про це повідомляє посольство України у Великій Британії.
"Станом на 07:20 (за місцевим часом) інформація про наявність українців, постраждалих у теракті в Манчестері, не підтверджується. Поліція продовжує розслідування теракту", – повідомляє дипломатичне відомство у Twitter.
Станом на 07.20 інформ. про наявність українців, постражд. у теракті в Манчестері, не підтверджується. Поліція продовжує розслідув. теракту— Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) May 23, 2017
У свою чергу, президент України Петро Порошенко заявив: "Шокований звісткою про теракт у Манчестері. Суворо засуджую будь-які акти тероризму".
"Мої найщиріші співчуття сім'ям та близьким загиблих", – додав він.
"Україна разом з Великою Британією у ці трагічні часи", – запевнив український лідер.
Deeply shocked by news from Manchester Arena. Our condolences to the victims of the attack. Praying for swift recovery of those wounded— Петро Порошенко (@poroshenko) May 23, 2017
Як відомо, ввечері 22 травня на Manchester Arena, найбільшому критому стадіоні в Європі, стався вибух після концерту Аріани Гранде. 22 людини померли і щонайменше 59 осіб отримали поранення.