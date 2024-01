Українці не постраждали від вибуху в Манчестері

За наявними даними українців немає серед постраждалих у теракті в Манчестері, який стався під час концерту 22 травня.

Про це повідомляє посольство України у Великій Британії.

"Станом на 07:20 (за місцевим часом) інформація про наявність українців, постраждалих у теракті в Манчестері, не підтверджується. Поліція продовжує розслідування теракту", – повідомляє дипломатичне відомство у Twitter.

У свою чергу, президент України Петро Порошенко заявив: "Шокований звісткою про теракт у Манчестері. Суворо засуджую будь-які акти тероризму".

"Мої найщиріші співчуття сім'ям та близьким загиблих", – додав він.

"Україна разом з Великою Британією у ці трагічні часи", – запевнив український лідер.

Deeply shocked by news from Manchester Arena. Our condolences to the victims of the attack. Praying for swift recovery of those wounded