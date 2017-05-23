Число загиблих від вибуху в Манчестері зросло до 22 осіб
22 людини померли від вибуху, який стався наприкінці концерту співачки Аріани Гранде в англійському Манчестері в понеділок.
Про це повідомив представник поліції на брифінгу, передає BBC.
У поліції підтвердили, що серед загиблих були діти.
Щонайменше 59 осіб отримали поранення.
Наразі правоохоронці схиляються до версії, що атаку здійснила одна людина, яка пронесла на концерт саморобний вибуховий пристрій і детонувала його. Зловмисник помер на арені.
Втім, поліція вивчає, чи справді він діяв одноосібно.
Eyewitness accounts reveal horror of Manchester Arena explosion following Ariana Grande concerthttps://t.co/kT7I7EUmwB pic.twitter.com/UNIXtx4EYn— BBC Breaking News (@BBCBreaking) May 23, 2017
Констебль не підтвердив, що зловмисник був громадянином Великобританії.
Чи не постраждали від вибуху українці, ще з’ясовується.
Консул з'ясовує, чи немає українців серед постраждалих під час теракту в #Манчестер. pic.twitter.com/lEn7jpfUAp— Українцям у світі (@UkrZaKordonom) May 23, 2017
Поліція #Манчестер поки що не оприлюднює дані про загиблих і постраждалих під час теракту.— Українцям у світі (@UkrZaKordonom) May 23, 2017
Як відомо, ввечері 22 травня на Manchester Arena, найбільшому критому стадіоні в Європі, стався вибух після концерту Аріани Гранде. Спершу повідомлялося про щонайменше 19 загиблих і 50 постраждалих.
Flags lowered to half mast in Downing St: pic.twitter.com/F2UTbgRmEZ— Chris Mason (@ChrisMasonBBC) May 23, 2017
Аріана Гранде написала, що вона "зламана" цією подією.
broken.— Ariana Grande (@ArianaGrande) May 23, 2017
from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words.
Олена Рощенко, УП