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Борислав Береза купив квартиру за 5 мільйонів

Вівторок, 23 травня 2017, 13:37

Позафракційний депутат Верховної Ради Борислав Береза придбав у 2016 році квартиру у Києві за 5 мільйонів гривень.

Про це йдеться в статті УП "Депутатські правки. Що змінилося в деклараціях народних обранців".

"У п'ять мільйонів гривень позафракційному депутату Бориславу Березі обійшлася квартира на 300 квадратних метрів у Києві. Покупку народний обранець оформив на дружину-бізнесмена, чий річний дохід – 1,5 мільйони гривень – утричі менший від вартості елітної столичної нерухомості", - йдеться в матеріалі.

Для коштовної покупки родина Берези взяла кредит у банку "Південний". Загальна сума заощаджень декларанта не змінилася.

Як повідомлялося, дружина нардепа з "Опоблоку" Євгена Балицького купила в 2016 році квартиру в окупованому Севастополі.

А представник президента у Верховній Раді, заступник голови фракції "Блок Петра Порошенко" Ірина Луценко задекларувала придбання права на автомобіль Mercedes-Benz GLS 350D 2017 року випуску за 2 мільйони 430 тисяч гривен.

Повний текст статті читайте за посиланням.

Редакція УП вибачається перед народним депутатом Бориславом Березою за некоректну інформацію в початковій версії новини.

Українська правда

Теми: Верховна Рададекларації
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