Сюмар: Голосування мовних квот намагалися зірвати медіавласники

Голова комітету з питань свободи слова Вікторія Сюмар стверджує, що деякі власники медіа намагалися зірвати голосування змін до закону про введення для загальнонаціональних телеканалів 75% квот ефіру державною мовою.

Про це вона заявила в кулуарах Верховної Ради у вівторок, відповідаючи на запитання журналістів.

"Так, до мене підходили депутати, які кажуть, що отримували смски, що частина людей просто встала і пішла із зали", – зазначила вона.

"Очевидно, що були спроби це зірвати, але, як ви бачите, у власників телеканалу Інтер сьогодні немає контролю над українським парламентом", – додала депутат.

Як повідомлялося, 23 травня Верховна Рада прийняла законопроект, що встановлює обов'язкову частку україномовного контенту на телебаченні в обсязі 75% від загального обсягу.

Роман Кравець, УП