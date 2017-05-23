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Сюмар: Голосування мовних квот намагалися зірвати медіавласники

Вівторок, 23 травня 2017, 12:15

Голова комітету з питань свободи слова Вікторія Сюмар стверджує, що деякі власники медіа намагалися зірвати голосування змін до закону про введення для загальнонаціональних телеканалів 75% квот ефіру державною мовою.

Про це вона заявила в кулуарах Верховної Ради у вівторок, відповідаючи на запитання журналістів.

"Так, до мене підходили депутати, які кажуть, що отримували смски, що частина людей просто встала і пішла із зали", – зазначила вона.

"Очевидно, що були спроби це зірвати, але, як ви бачите, у власників телеканалу Інтер сьогодні немає контролю над українським парламентом", – додала депутат.

Як повідомлялося, 23 травня Верховна Рада прийняла законопроект, що встановлює обов'язкову частку україномовного контенту на телебаченні в обсязі 75% від загального обсягу.

Роман Кравець, УП

Теми: телебачення
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