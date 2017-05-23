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Сюмар: Голосование квот на ТВ пытались сорвать медиасобственники

Вторник, 23 мая 2017, 12:15

Председатель комитета по вопросам свободы слова Виктория Сюмар утверждает, что некоторые владельцы медиа пытались сорвать голосование изменений в закон о введении для общенациональных телеканалов 75% квот эфира на государственном языке.

Об этом она заявила в кулуарах Верховной Рады во вторник, отвечая на вопросы журналистов.

"Да, ко мне подходили депутаты, которые говорят, что получали смски, что часть людей просто встала и ушла из зала", – отметила она.

"Очевидно, что попытки это сорвать, но, как видите, у владельцев телеканала Интер сегодня нет контроля над украинским парламентом", – добавила депутат.

Как сообщалось, 23 мая Верховная Рада приняла законопроект, устанавливающий обязательную долю украиноязычного контента на телевидении в объеме 75% от общего объема.

Роман Кравец, УП

Темы: телевидение
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