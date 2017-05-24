Кабмін проведе співбесіди з кандидатами в аудитори НАБУ

Кабінет міністрів має намір провести співбесіди з кандидатами в аудитори Національного антикорупційного бюро від уряду 24 травня.

Про це "Українській правді" повідомив у середу прес-секретар прем'єр-міністра Дмитро Столярчук.

"Ми плануємо сьогодні на 14.00. Очікується, що буде пряма онлайн-трансляція".

Раніше у середу голова правління Центру протидії корупції, експерт антикорупційної групи Реанімаційного пакету реформ Віталій Шабунін відзначав, що графік та перелік кандидатів в аудитори НАБУ від Кабміну станом 10.00 оприлюднено не було.

"Уряд нічого не повідомляє навмисно, бо вони хочуть провести співбесіди за закритими дверима. Міжнародників знов повідомили за добу, але всі підтвердили свою участь, включно з експертами зі Штатів, де під час співбесід буде ніч", – зазначав Шабунін.

Водночас, 24 травня о 11.00 має відбутися засідання Кабінету міністрів під головуванням Гройсмана.

Як відомо, Кабмін 19 березня розпочав відбір свого аудитора для НАБУ.

Громадські організації запропонували Кабінету міністрів 9 кандидатур на посаду члена комісії зовнішнього контролю щодо проведення аудиту ефективності діяльності НАБУ.

21 березня Верховна Рада не змогла призначити одного з трьох аудиторів для Національного антикорупційного бюро. Раді пропонувалися кандидатури Роберта Сторча і Найджела Брауна.

Детальніше про обрання аудитара для НАБУ від Верховної Ради читайте у статті: "Сторч головою. Що відбувається з аудиторами НАБУ."

Відповідно до закону "Про Національне антикорупційне бюро України" президент, Верховна Рада та Кабінет міністрів щороку визначають по одному члену комісії з числа осіб, які мають значний досвід роботи в органах досудового розслідування, прокуратури, судах за кордоном чи міжнародних організаціях, володіють необхідними знаннями та навичками для проведення такої оцінки (аудиту), а також мають бездоганну ділову репутацію.

Українська правда