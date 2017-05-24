Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кабмін проведе співбесіди з кандидатами в аудитори НАБУ

Середа, 24 травня 2017, 11:11

Кабінет міністрів має намір провести співбесіди з кандидатами в аудитори Національного антикорупційного бюро від уряду 24 травня.

Про це "Українській правді" повідомив у середу прес-секретар прем'єр-міністра Дмитро Столярчук.

"Ми плануємо сьогодні на 14.00. Очікується, що буде пряма онлайн-трансляція".

Раніше у середу голова правління Центру протидії корупції, експерт антикорупційної групи Реанімаційного пакету реформ Віталій Шабунін відзначав, що графік та перелік кандидатів в аудитори НАБУ від Кабміну станом 10.00 оприлюднено не було.

"Уряд нічого не повідомляє навмисно, бо вони хочуть провести співбесіди за закритими дверима. Міжнародників знов повідомили за добу, але всі підтвердили свою участь, включно з експертами зі Штатів, де під час співбесід буде ніч", – зазначав Шабунін.

Водночас, 24 травня о 11.00 має відбутися засідання Кабінету міністрів під головуванням Гройсмана.

Як відомо, Кабмін 19 березня розпочав відбір свого аудитора для НАБУ.

Громадські організації запропонували Кабінету міністрів 9 кандидатур на посаду члена комісії зовнішнього контролю щодо проведення аудиту ефективності діяльності НАБУ.

21 березня Верховна Рада не змогла призначити одного з трьох аудиторів для Національного антикорупційного бюро. Раді пропонувалися кандидатури Роберта Сторча і Найджела Брауна.

Детальніше про обрання аудитара для НАБУ від Верховної Ради читайте у статті: "Сторч головою. Що відбувається з аудиторами НАБУ."

Відповідно до закону "Про Національне антикорупційне бюро України" президент, Верховна Рада та Кабінет міністрів щороку визначають по одному члену комісії з числа осіб, які мають значний досвід роботи в органах досудового розслідування, прокуратури, судах за кордоном чи міжнародних організаціях, володіють необхідними знаннями та навичками для проведення такої оцінки (аудиту), а також мають бездоганну ділову репутацію.

Українська правда

Теми: Кабінет міністрівНАБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
Кабінет міністрів
Кабмін ухвалив зміни для старту великої приватизації через Прозорро.Продажі
Кабмін призначив голову Нацполіції
Уряд скасував обмеження розміру націнки при закупівлях Міноборони
Останні новини
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
Усі новини...
Реклама: