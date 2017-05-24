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Кабмин проведет собеседования с кандидатами в аудиторы НАБУ

Среда, 24 мая 2017, 11:11

Кабинет министров намерен провести собеседования с кандидатами в аудиторы Национального антикоррупционного бюро от правительства 24 мая.

Об этом "Украинской правде" сообщил в среду пресс-секретарь премьер-министра Дмитрий Столярчук.

"Мы планируем сегодня на 14.00. Ожидается, что будет прямая онлайн-трансляция".

Ранее в среду председатель правления Центра противодействия коррупции, эксперт антикоррупционной группы Реанимационный пакет реформ Виталий Шабунин отмечал, что график и перечень кандидатов в аудиторы НАБУ от Кабмина по состоянию 10.00 обнародован не был.

"Правительство ничего не сообщает намеренно, потому что они хотят провести собеседования за закрытыми дверями. Международникам вновь сообщили за сутки, но все подтвердили свое участие, включая экспертов из Штатов, где во время собеседований будет ночь", – отмечал Шабунин.

В то же время, 24 мая в 11.00 должно состояться заседание Кабинета министров под председательством Гройсмана.

Как известно, Кабмин 19 марта 2017 года начал отбор своего аудитора для НАБУ.

Общественные организации предложили Кабинету министров 9 кандидатур на должность члена комиссии внешнего контроля по проведению аудита эффективности деятельности НАБУ.

21 марта Верховная Рада не смогла назначить одного из трех аудиторов для Национального антикоррупционного бюро. Раде предлагались кандидатуры Роберта Сторча и Найджела Брауна.

Согласно закону "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" президент, Верховная Рада и Кабинет министров ежегодно определяют по одному члену комиссии из числа лиц, имеющих значительный опыт работы в органах предварительного расследования, прокуратуры, судах за рубежом или международных организациях, обладающих необходимыми знаниями и навыками для проведения такой оценки (аудита), а также имеют безупречную деловую репутацию.

Украинская правда

Темы: Кабинет министровНАБУ
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