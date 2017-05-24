Соболєв пояснив, чому Луценко передумав щодо недоторканності Дейдея і Лозового

Нардеп і голова антикорупційного комітету Єгор Соболєв назвав оборудкою дії генпрокурора Юрія Луценко щодо повернення до САП справ про корупцію депутатів Євгена Дейдея та Андрія Лозового.

Про це він заявив з трибуни Верховної Ради в середу.

За словами Соболєва, САП і НАБУ звернулися до Луценка з проханням зробити подання до парламенту на позбавлення депутатської недоторканності нардепа Дейдея, підозрюваного у незаконному збагаченні. Проте Луценко зробив зустрічну пропозицію – включити у відповідне звернення до Ради також депутатів Лозового і Геннадія Бобова, у яких теж розбіжності в деклараціях. Але слідчі антикорупційної прокуратури та НАБУ не вели справу проти Бобова, а підозру у незаконному збагаченні Лозового ще не підготували.

Проте, зауважив Соболєв, Луценку це не завадило написати у Facebook, що ГПУ разом із САП і НАБУ підготували подання на притягнення до кримінальної відповідальності усіх трьох народних депутатів – Дейдея, Лозового та Бобова.

"Люди кажуть: Добре, що Генеральна прокуратура разом з антикорупційними бюро і прокуратурою роблять таку роботу, ми їх підтримуємо", - пояснив нардеп, чого домагався і досяг голова ГПУ.

Але, каже Соболєв, потім Луценко несподівано змінює тактику – він вирішує не подавати до парламенту подання на притягнення до кримінальної відповідальності Дейдея і Лозового, а концентрується лише на Бобові.

При цьому голова антикорупційного комітету зауважив, що матеріали на Бобова збирали не САП і НАБУ, а Служба безпеки України та Генпрокуратура.

"Тож на посаді генерального прокурора ми маємо висококваліфікованого шахрая і генія політиканства", - резюмував Єгор Соболєв.

Як повідомлялося, 19 травня генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що ГПУ підготувала подання до Верховної Ради щодо зняття недоторканності з трьох депутатів: Андрія Лозового (Радикальна партія), якого підозрюють у незаконному збагаченні та ухиленні від сплати податків, Геннадія Бобова ("Відродження", ухилення від сплати податків та декларуванні недостовірної інформації) та Євгена Дейдея ("Народний фронт", незаконне збагачення).

При цьому Національне антикорупційне бюро заявило, що розслідує лише справи Дейдея та Лозового.

Після цього у ГПУ заявили, що подання на притягнення до відповідальності Лозового та Дейдея повернули до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а до парламенту направлять лише подання на депутата Бобова.

Євген Кізілов, УП