Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Соболев объяснил, почему Луценко передумал лишать неприкосновенности Дейдея и Лозового

Среда, 24 мая 2017, 11:27

Нардеп и председатель антикоррупционного комитета Егор Соболев назвал сомнительной сделкой действия генпрокурора Юрия Луценко относительно возвращения в САП дел о коррупции депутатов Евгения Дейдея и Андрея Лозового.

Об этом он заявил с трибуны Верховной Рады в среду.

По словам Соболева, САП и НАБУ обратились к Луценко с просьбой сделать представление в парламент на лишение депутатской неприкосновенности нардепа Дейдея, подозреваемого в незаконном обогащении. Однако Луценко сделал встречное предложение – включить в соответствующее обращение к Раде также депутатов Лозового и Геннадия Бобова, у которых тоже расхождения в декларациях. Но следователи антикоррупционной прокуратуры и НАБУ не вели дело против Бобова, а подозрение в незаконном обогащении Лозового еще не подготовили.

Однако, отметил Соболев, это не помешало Луценко написать в Facebook, что ГПУ совместно с САП и НАБУ подготовили представление на привлечение к уголовной ответственности всех трех народных депутатов – Дейдея, Лозового и Бобова.

"Люди говорят: Хорошо, что Генеральная прокуратура вместе с антикоррупционными бюро и прокуратурой делают такую работу, мы их поддерживаем", - объяснил нардеп, чего добивался и достиг глава ГПУ.

Но, говорит Соболев, затем Луценко неожиданно меняет тактику – он решает не подавать в парламент представление на привлечение к уголовной ответственности Дейдея и Лозового, а концентрируется только на Бобове.

При этом председатель антикоррупционного комитета подчеркнул, что материалы на Бобова собирали не САП и НАБУ, а Служба безопасности Украины и Генпрокуратура.

"Поэтому на посту генерального прокурора мы имеем высококвалифицированного мошенника и гения политиканства", - резюмировал Егор Соболев.

Как сообщалось, 19 мая генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что ГПУ подготовила представление в Верховную Раду относительно снятия неприкосновенности с трех депутатов: Андрея Лозового (Радикальная партия), которого подозревают в незаконном обогащении и уклонении от уплаты налогов, Геннадия Бобова ("Возрождение", уклонение от уплаты налогов и декларирование недостоверной информации) и Евгения Дейдея ("Народный фронт" незаконное обогащение).

При этом Национальное антикоррупционное бюро заявило, что расследует только дела Дейдея и Лозового.

После этого в ГПУ заявили, что представление на привлечение к ответственности Лозового и Дейдея вернули в Специализированную антикоррупционную прокуратуру, а в парламент направят лишь представление на депутата Бобова.

Евгений Кизилов, УП

Темы: СоболевЛуценкоГенпрокуратураВерховная Раданеприкосновенность
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

Все новости...
Соболев
Гаврилюк, Ярош, Парасюк, Соболев, Луценко и другие. Где и чем занимаются герои Майдана
Соболев: Я не иду к Зеленскому или Порошенко. Я иду в никуда
Соболев верит в победу на выборах при условии объединения
Последние новости
09:49
В Украине за год вдвое вырос спрос на гибридные авто: что выбирают украинцы
09:39
Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico
09:22
Макрон прокомментировал возможное возвращение Трампа к власти
09:19
Французский производитель автокомпонентов Faurecia избавился от активов в России
09:13
фото, видео"Ни одной уцелевшей квартиры": СМИ показали жилой дом в Одессе после атаки РФ после атаки РФ
09:04
Что будет после F-16. Какие самолеты и вертолеты упомянули как потенциальное пополнение Сырский и Олещук
08:55
Зеленский в Давосе встретился с королем и премьером Бельгии, которая председательствует в Совете ЕС
08:38
Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны
08:35
В столице Кыргызстана упал вертолет Ми-8: есть погибший и раненые
08:09
ВСУ за сутки уничтожили 730 оккупантов и 13 танков
Все новости...
Реклама: