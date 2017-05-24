Соболев объяснил, почему Луценко передумал лишать неприкосновенности Дейдея и Лозового

Нардеп и председатель антикоррупционного комитета Егор Соболев назвал сомнительной сделкой действия генпрокурора Юрия Луценко относительно возвращения в САП дел о коррупции депутатов Евгения Дейдея и Андрея Лозового.

Об этом он заявил с трибуны Верховной Рады в среду.

По словам Соболева, САП и НАБУ обратились к Луценко с просьбой сделать представление в парламент на лишение депутатской неприкосновенности нардепа Дейдея, подозреваемого в незаконном обогащении. Однако Луценко сделал встречное предложение – включить в соответствующее обращение к Раде также депутатов Лозового и Геннадия Бобова, у которых тоже расхождения в декларациях. Но следователи антикоррупционной прокуратуры и НАБУ не вели дело против Бобова, а подозрение в незаконном обогащении Лозового еще не подготовили.

Однако, отметил Соболев, это не помешало Луценко написать в Facebook, что ГПУ совместно с САП и НАБУ подготовили представление на привлечение к уголовной ответственности всех трех народных депутатов – Дейдея, Лозового и Бобова.

"Люди говорят: Хорошо, что Генеральная прокуратура вместе с антикоррупционными бюро и прокуратурой делают такую работу, мы их поддерживаем", - объяснил нардеп, чего добивался и достиг глава ГПУ.

Но, говорит Соболев, затем Луценко неожиданно меняет тактику – он решает не подавать в парламент представление на привлечение к уголовной ответственности Дейдея и Лозового, а концентрируется только на Бобове.

При этом председатель антикоррупционного комитета подчеркнул, что материалы на Бобова собирали не САП и НАБУ, а Служба безопасности Украины и Генпрокуратура.

"Поэтому на посту генерального прокурора мы имеем высококвалифицированного мошенника и гения политиканства", - резюмировал Егор Соболев.

Как сообщалось, 19 мая генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что ГПУ подготовила представление в Верховную Раду относительно снятия неприкосновенности с трех депутатов: Андрея Лозового (Радикальная партия), которого подозревают в незаконном обогащении и уклонении от уплаты налогов, Геннадия Бобова ("Возрождение", уклонение от уплаты налогов и декларирование недостоверной информации) и Евгения Дейдея ("Народный фронт" незаконное обогащение).

При этом Национальное антикоррупционное бюро заявило, что расследует только дела Дейдея и Лозового.

После этого в ГПУ заявили, что представление на привлечение к ответственности Лозового и Дейдея вернули в Специализированную антикоррупционную прокуратуру, а в парламент направят лишь представление на депутата Бобова.

Евгений Кизилов, УП