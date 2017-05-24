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Уже затримали 23 податківців – Матіос

Середа, 24 травня 2017, 12:16

Правоохоронці затримали 23 представники податкових адміністрацій в областях в рамках проведення великої антикорупційної операції.

Про це на брифінгу в аеропорту "Київ" в середу повідомив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос, передає "Інтерфакс-Україна".

"Наразі затримано 23 людини високопосадовців", – заявив прокурор.

В рамках кримінального провадження щодо так званих податкових майданчиків Клименка до відповідальності будуть притягнуті і співробітники правоохоронних органів, зазначив він.

Як розповів Матіос на брифінгу в середу, в даний час обшуки проводяться відносно керівництва податкових адміністрацій ряду областей, "за місцем знаходження всіх податкових майданчиків, куди заганяли підприємства реального сектора економіки".

Він поінформував, що очікується прибуття вертольотів з затриманими зі сходу і півдня країни, після чого вони будуть доставлені в Генпрокуратуру для повідомлення про підозру.

Матіос підкреслив, що це тільки "перша хвиля затримань".

"В рамках кримінального розслідування ми передбачаємо притягнути до відповідальності співробітників органів прокуратури, співробітників органів Служби безпеки та співробітників органів державної податкової адміністрації. Без цього триєдиного спрута в державі не почалася б війна. Було пограбовано державу на мільярди гривень внаслідок тотального збагачення людей, які до сих пір спокійно знаходилися в Україні", – зазначив головний військовий прокурор.

У той же час, за словами міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, який також брав участь у брифінгу, у деяких випадках підозрювані переховуються.

"Тепер починається змагання в судах. Упевнений, що будуть включатися колосальні гроші для того, щоб відмазувати цих діячів часів Януковича від відповідальності. Але, сподіваюся, що слідство дійсно добре попрацювало. Доказів буде ще більше", – підкреслив міністр.

Як повідомлялося, 24 травня правоохоронці проводять більше 400 обшуків у податківців у 15 областях України в рамках одномоментної антикорупційної операції.

Теми: прокуратураФіскальна служба
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