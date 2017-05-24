Генпрокурор заявив, що отримав компромат ще на одного нардепа

Генпрокуратура отримала від затриманих у справі щодо корупції в енергетиці свідчення проти одного із нинішніх нардепів.

Про це під час звіту у Верховній Раді повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко.

Так, генпрокурор заявив, що уже відповідають у суді 32 екс-посадовця часів Януковича та керівники фіктивних підприємств, які їх обслуговували.

Зокрема на лаві підсудних зараз в судах перебувають заступник керівника НБУ тих часів, начальник департаменту компанії СЕПЕК, екс-голова Київської ОДА.

Уже засуджено 16 осіб, серед них начальник податкової міліції України Головач, екс-заступник міністра екомічного розвитку Сухомлин, заступник голови правління НАК "Нафтогаз" Кацуба та інші. Луценко повідомив, що затримані уклали угоду зі слідством і вже дали покази в тому числі проти одного із народних депутатів.

"Покази цих та інших засуджених вивели ГПУ на керівництво енергетичного сектору тих часів, зокрема і тих достойників, які зараз мають мандат народного депутата", - сказав Луценко.

При цьому він не назвав прізвища народного обранця.

За словами Луценка, під час цього слідства державі відшкодовано 360 млн гривень.

Як відомо, екс-заступник міністра Олександр Сухомлин був заарештований у червні 2016-го із заставою 100 млн грн. Він був фігурантом справи Курченка. Сухомлина підозрювали у завданні збитків державі на суму близько 4 мільярдів гривень.

Народний депутат Сергій Лещенко заявляє, що у ГПУ було готове подання на депутата Юрія Бойка за сприяння в реалізації "схеми Курченка", коли той працював в уряді. Це подання, за словами Лещенка, вже рік лежить у Луценка.

У ГПУ заявляють, що слідчі не складали повідомлення про підозру за сприяння в реалізації "схеми Курченка" стосовно депутата Юрія Бойка.

Тетяна Кусок, УП