Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

КПВВ "Марьинка" после обстрела возобновил работу

Среда, 24 мая 2017, 15:12

Контрольный пункт въезда/выезда в Донецкой области возобновил работу после обстрела боевиками ОРДО в среду, 24 мая.

Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы, пишет Интерфакс-Украина.

"Пропуск лиц и транспортных средств в КПВВ "Марьинка" восстановлено", - сообщили в пресс-службе пограничников.

Как сообщалось, ранее в среду, 24 мая, около 11:30 боевики открыли огонь в направлении КПВВ "Марьинка" на дорожном коридоре через линию разграничения сторон на Донбассе. Из-за этого украинские пограничники временно прекратили работу КПВВ.

Как известно, КПВВ "Гнутово" в пятницу, 19 мая, не работал, так как боевики ОРДО прекратили пропуск людей на своем блок-посту близ села Пищевик Донецкой области.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

Все новости...
Последние новости
09:49
В Украине за год вдвое вырос спрос на гибридные авто: что выбирают украинцы
09:39
Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico
09:22
Макрон прокомментировал возможное возвращение Трампа к власти
09:19
Французский производитель автокомпонентов Faurecia избавился от активов в России
09:13
фото, видео"Ни одной уцелевшей квартиры": СМИ показали жилой дом в Одессе после атаки РФ после атаки РФ
09:04
Что будет после F-16. Какие самолеты и вертолеты упомянули как потенциальное пополнение Сырский и Олещук
08:55
Зеленский в Давосе встретился с королем и премьером Бельгии, которая председательствует в Совете ЕС
08:38
Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны
08:35
В столице Кыргызстана упал вертолет Ми-8: есть погибший и раненые
08:09
ВСУ за сутки уничтожили 730 оккупантов и 13 танков
Все новости...
Реклама: