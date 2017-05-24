Кабмін заслухав 10 кандидатів в аудитори НАБУ з 12

Уряд провів співбесіду з 10 кандидатурами на посаду аудитора Національного антикорупційного бюро від Кабміну.

Подію транслювали в Інтернеті в режимі онлайн.

Іноземців урядовці заслуховували через Skype за допомогою перекладача.

Двоє з кандидатів Максим Гольдарб та Карлос Кастресану не змогли вийти на зв'язок із комісією з відбору.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман розпорядився організувати ще 2 співбесіди 25 травня.

На засіданні комісії міністр внутрішніх справ Арсен Аваков дав зрозуміти, що є прихильником призначення на цю посаду людини-носія української мови.

"Я так розумію, що цей аудитор повинен вивчати документи діяльності НАБУ, спілкуватися з людьми, вивчати юридичні кейси. Я думаю, що важкувато буде вивчати кейси людині, яка не є носієм мови української", – сказав глава МВС.

На думку міністра, також якщо учасник конкурсу не може виділити час на спілкування навіть у призначений час, то так само він буде виконувати і свої обов'язки, як аудитора.

Перший віце-прем'єр Степан Кубів, у свою чергу, висловив застереження, що іноземні громадяни, згідно з законодавством, не мають доступу до матеріалів із грифом "таємно".

Міністр юстиції Павло Петренко пояснив, що у такому випадку, очевидно, аудитор користуватиметься даними, які не носять грифу "таємно".

"Наприклад кримінальні справи, які вже завершені, мають публічний доступ", – нагадав Петренко.

Також виникла дискусія навколо того, чи має аудитор НАБУ бути присутнім в Україні протягом усього періоду аудиту, який, за оцінками урядовців, може зайняти кілька місяців.

Одна з кандидатів юрист Олександра Яновська висловилася за всебічну особисту присутність аудитора.

У свою чергу під час співбесіди зокрема кандидати Джованні Кесслер, Роберт Сторч і Марта Борщ запевнили, що їм вистачить досвіду, щоб ефективно виконувати обов'язки аудитора НАБУ та бути присутніми в Україні періодично.

Як відомо, Яновська і Кесслер були членами комісії, яка обирала голову Антикорупційного бюро. Однак обоє вони запевнили, що не вбачають конфлікту інтересів при виконанні функцій аудитора діяльності НАБУ.

Яновська зазначила навіть, що свого часу не голосувала за Артема Ситника (у залі ці слова викликали легкий сміх – ред.).

*** 25 травня з'явилося повідомлення, що Кабінет міністрів переніс заплановану на цей день процедуру співбесіди з двома кандидатами на посаду аудитора Національного антикорупційного бюро по урядовій квоті на прохання кандидатів.

"Особисте спілкування претендентів на посаду є процедурною вимогою проведення співбесіди, а неможливість діалогу з особистих причин кандидатів обумовила ухвалення рішення про перенесення співбесіди на більш пізній термін", – йдеться в повідомленні.

Про наступну дату співбесіди уряд обіцяє повідомити додатково.

Як повідомлялося, уряд має 12 кандидатур на посаду аудитора Національного антикорупційного бюро, з яких має відібрати найкращого.

Першочергово подавались 16 кандидатур, троє претендентів знялися і не прийшли на засідання робочої групи. Ще один не відповідає заявленим вимогам.

Таким чином залишаються 12 кандидатур: Джованні Кесслер, Роберт Сторч, Віктор Острянський, Сергій Гончаренко, Павло Комірчий, Михайло Буроменський, Олександра Яновська, Аркадій Бущенко, Петрос Клерідес, Максим Гольдарб, Карлос Кастресану і Марта Борщ.

Відповідно до закону про НАБУ, президент, Верховна Рада та Кабінет міністрів щороку визначають по одному члену комісії з числа осіб, які мають значний досвід роботи в органах досудового розслідування, прокуратури, судах за кордоном чи міжнародних організаціях, володіють необхідними знаннями та навичками для проведення такої оцінки (аудиту), а також мають бездоганну ділову репутацію.

У 2017 році має відбутися перший подібний аудит НАБУ.

Валентина Романенко, УП