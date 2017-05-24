Кабмин заслушал 10 кандидатов в аудиторы НАБУ из 12

Правительство провело собеседование с 10 кандидатурами на должность аудитора Национального антикоррупционного бюро от Кабмина.



Событие транслировали в Интернете в режиме онлайн.



Иностранцев члены правительства заслушали через Skype с помощью переводчика.

Двое из кандидатов Максим Гольдарб и Карлос Кастресана не смогли выйти на связь с комиссией по отбору.



Премьер-министр Владимир Гройсман распорядился организовать еще 2 собеседования 25 мая.

На заседании комиссии министр внутренних дел Арсен Аваков дал понять, что является сторонником назначения на эту должность человека-носителя украинского языка.

"Я так понимаю, что этот аудитор должен изучать документы деятельности НАБУ, общаться с людьми, изучать юридические кейсы. Я думаю, что трудновато будет изучать кейсы человеку, который не является носителем языка украинского", – сказал глава МВД.

По мнению министра, также если участник конкурса не может выделить время на общение даже в назначенное время, то так же он будет выполнять и свои обязанности, как аудитор.

Первый вице-премьер Степан Кубив в свою очередь выразил предостережение, что иностранные граждане, согласно законодательству, не имеют доступа к материалам с грифом "секретно".

Министр юстиции Павел Петренко объяснил, что в таком случае, очевидно, аудитор пользоваться данными, которые не носят грифа "секретно".



"Например уголовные дела, которые уже завершены, имеют публичный доступ", - напомнил Петренко.



Также возникла дискуссия вокруг того, должен ли аудитор НАБУ присутствовать на территории Украины в течение всего периода аудита, который, по оценкам правительства, может занять несколько месяцев.



Одна из кандидатов юрист Александра Яновская высказалась за всестороннее личное присутствие аудитора.



В свою очередь во время собеседования в частности кандидаты Джованни Кесслер, Роберт Сторч и МАрта Борщ заверили, что им хватит опыта, чтобы эффективно выполнять обязанности аудитора НАБУ и присутствовать в Украине периодически.



Как известно, Яновская и Кесслер были членами комиссии, которая выбирала председателя Антикоррупционного бюро. Однако оба они заверили, что не видят конфликта интересов при выполнении функций аудитора деятельности НАБУ.



Яновская отметила даже, что в свое время не голосовала за кандидатуру Артема Сытника (в зале эти слова вызвали легкий смех - ред.).

*** 25 мая появилось сообщение, что Кабинет министров перенес запланированную на этот день процедуру собеседования с двумя кандидатами на должность аудитора Национального антикоррупционного бюро по правительственной квоте по просьбе кандидатов.

"Личное общение претендентов на должность является процедурным требованием проведения собеседования, а невозможность диалога по личным причинам кандидатов обусловила принятие решения о переносе собеседования на более поздний срок", - говорится в сообщении.

О следующей дате собеседования правительство обещает сообщить дополнительно.

Как сообщалось, у правительства есть 12 кандидатур на должность аудитора Национального антикоррупционного бюро, из которых должны выбрать лучшего.

Первоначально подавались 16 кандидатур, трое претендентов снялись и не пришли на заседание рабочей группы. Еще один не соответствует заявленным требованиям.



Таким образом, остаются 12 кандидатур: Джованни Кесслер, Роберт Сторч, Виктор Острянский, Сергей Гончаренко, Павел Комирчий, Михаил Буроменский, Александра Яновская, Аркадий Бущенко, Петрос Клеридес, Максим Гольдарб, Карлос Кастресана и Марта Борщ.

Согласно закону о НАБУ, президент, Верховная Рада и Кабинет министров ежегодно определяют по одному члену комиссии из числа лиц, имеющих значительный опыт работы в органах предварительного расследования, прокуратуры, судах за рубежом или международных организациях, обладающих необходимыми знаниями и навыками для проведения такой оценки (аудита), а также имеют безупречную деловую репутацию.



В 2017 году должен состояться первый подобный аудит НАБУ.

Валентина Романенко, УП

