Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ГПУ прийшла з обшуками до екс-службовців "Приватбанку"

Середа, 24 травня 2017, 17:37

Слідчі Генеральної прокуратури проводять обшуки за місцем проживання колишніх службових осіб ПАТ "КБ "ПриватБанк", а також за адресами юридичних осіб, яким надавалися кредити за рахунок рефінансування Національного банку України.

Про це у середу повідомляє прес-служба Генпрокуратури.

Обшуки проходять у рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактами вчинення екс-службовцями ПАТ "КБ "Приватбанк" розкрадання грошових коштів в особливо великих розмірах.

У повідомленні ГПУ зазначається, що колишнє керівництво ПАТ "КБ "Приватбанк" у період 2008-2016 років, незважаючи на законодавчу заборону щодо проведення операцій із пов’язаними з банком особами, після одержання від НБУ рефінансування, у тому числі за рахунок цих коштів, надали пов’язаним із банком суб’єктам господарювання кредити на загальну суму близько 267 млрд грн.

В ГПУ заявляють, що у такий спосіб екс-посадовці  "Приватбанку" надавали кредитні кошти на заздалегідь невигідних економічних умовах для банку юридичним особам, які мають ознаки фіктивності.

"У ході обшуків вже встановлено, що у більшості випадків за юридичними адресами вказаних так званих суб’єктів господарювання відсутні як самі юридичні особи, так і будь-які ознаки здійснення господарської діяльності", - повідомили в ГПУ.

"Під час розслідування судом за клопотання органу слідства вже накладено арешт на понад 770 об’єктів нерухомості по всій країні та накладення арештів продовжується", - сказано у заяві.

Як відомо, раніше повідомлялося, що перед націоналізацією з "Приватбанку" вивели 110 мільярдів гривень на фірми, які існували тільки на папері.

Українська правда

Теми: ПриватГенпрокуратураКоломойський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
Приват
Банки за 5 місяців отримали рекордний прибуток: майже половина припадає на Приватбанк
Екс-власники "Приватбанку" не змогли оскаржити націоналізацію: Верховний суд поставив крапку у справі
Приватбанк захистив право власності на торговий центр у Дніпрі: намагались відсудити ексвласники
Останні новини
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
Усі новини...
Реклама: