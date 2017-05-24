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ГПУ пришла с обысками к экс-служащим "Приватбанка"

Среда, 24 мая 2017, 17:37

Следователи Генеральной прокуратуры проводят обыски по месту жительства бывших должностных лиц ПАО "КБ "ПриватБанк", а также по адресам юридических лиц, которым предоставлялись кредиты за счет рефинансирования НБУ.

Об этом в среду сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Обыски проходят в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по фактам совершения экс-служащими ПАО "КБ "Приватбанк" хищение денежных средств в особо крупных размерах.

В сообщении ГПУ отмечается, что прежнее руководство банка в период 2008-2016 годов, несмотря на законодательный запрет о проведении операций со связанными с банком лицами, после получения от НБУ рефинансирование, в том числе за счет этих средств, предоставили связанным с банком субъектам хозяйствования кредиты на общую сумму около 267 млрд грн.

В ГПУ заявляют, что таким образом экс-чиновники "Приватбанка" оказывали кредитные средства на заранее невыгодных экономических условиях для банка юридическим лицам, имеющим признаки фиктивности.

"В ходе обысков уже установлено, что в большинстве случаев по юридическим адресам указанных так называемых субъектов хозяйствования отсутствуют как сами юридические лица, так и любые признаки осуществления хозяйственной деятельности", - сообщили в ГПУ.

"В ходе расследования судом по ходатайству органа следствия уже наложен арест на более 770 объектов недвижимости по всей стране и наложения арестов продолжается", - сказано в заявлении.

Как известно, ранее сообщалось, что перед национализацией с "Приватбанка" вывели 110 миллиардов гривен на фирмы, которые существовали только на бумаге.

Украинская правда

Темы: ПриватГенпрокуратураКоломойский
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