ГПУ пришла с обысками к экс-служащим "Приватбанка"

Следователи Генеральной прокуратуры проводят обыски по месту жительства бывших должностных лиц ПАО "КБ "ПриватБанк", а также по адресам юридических лиц, которым предоставлялись кредиты за счет рефинансирования НБУ.



Об этом в среду сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.



Обыски проходят в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по фактам совершения экс-служащими ПАО "КБ "Приватбанк" хищение денежных средств в особо крупных размерах.



В сообщении ГПУ отмечается, что прежнее руководство банка в период 2008-2016 годов, несмотря на законодательный запрет о проведении операций со связанными с банком лицами, после получения от НБУ рефинансирование, в том числе за счет этих средств, предоставили связанным с банком субъектам хозяйствования кредиты на общую сумму около 267 млрд грн.



В ГПУ заявляют, что таким образом экс-чиновники "Приватбанка" оказывали кредитные средства на заранее невыгодных экономических условиях для банка юридическим лицам, имеющим признаки фиктивности.



"В ходе обысков уже установлено, что в большинстве случаев по юридическим адресам указанных так называемых субъектов хозяйствования отсутствуют как сами юридические лица, так и любые признаки осуществления хозяйственной деятельности", - сообщили в ГПУ.



"В ходе расследования судом по ходатайству органа следствия уже наложен арест на более 770 объектов недвижимости по всей стране и наложения арестов продолжается", - сказано в заявлении.



Как известно, ранее сообщалось, что перед национализацией с "Приватбанка" вывели 110 миллиардов гривен на фирмы, которые существовали только на бумаге.



Украинская правда