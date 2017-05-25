Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

АТО: 50 обстрілів, бойовики все частіше застосовують "Гради"

Четвер, 25 травня 2017, 07:53

Минулої доби противник 50 разів відкривав вогонь, неодноразово використовуючи важке артилерійське озброєння, яке суворо заборонене Мінськими домовленостями, 2 військовослужбовців ЗС України було поранено.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Приморський напрямок. Саме на цій частині фронту зафіксовано понад половину фактів порушення проросійськими НЗФ режиму припинення вогню.

Так, під вечір 24 травня бойовики знову взялись обстрілювати оборонні укріплення ЗС України з артилерії. Зокрема, зі 120-мм мінометів ворог бив по позиціях ЗСУ в районі Широкиного, Чермалика та Водяного. Широкине також зазнало обстрілу з артилерійських систем калібру 122 мм. З цієї зброї бандформування обстріляли опорні пункти сил АТО й північніше, поблизу Мар'їнки. На тих же ділянках, а також неподалік Гнутового, Лебединського, Павлополя, Новотроїцького та Красногорівки бойовики активно вели вогонь з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних модифікацій, стрілецької зброї, деколи з озброєння БМП.

Донецький напрямок. На цій ділянці фронту зафіксовано 17 випадків порушення бойовиками домовленостей про незастосування зброї.

Найнапруженішою ситуацією залишається у передмісті Авдіївки, де бойовики ввечері знову двічі били по позиціях ЗСУ з РСЗВ "Град". Зокрема, ворожі реактивні снаряди вкотре влучили й по житловому кварталу, що розташований на південній околиці цього населеного пункту. Ніхто з місцевих мешканців не постраждав. Втім, в декількох приватних будинках пошкоджені дахи й вікна.


На тому ж напрямку противник неодноразово застосовував міномети, гранатомети й стрілецьку зброю в районі Новгородського, Верхньоторецького та Пісків. А по укріпленнях сил АТО неподалік Невельського бойовики декілька разів стріляли з 122-мм артилерійських систем.

Луганський напрямок. На цій ділянці фронту впродовж минулої доби НЗФ жодного разу не використовували важкого артилерійського озброєння.

Тут загалом нараховано 6 ворожих обстрілів. Ввечері противник обстріляв українських воїнів, котрі тримають оборону біля Троїцького, з мінометів калібру 82 мм. Пізніше ворог відкривав вогонь з озброєння БТР, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів по укріпленнях ЗСУ в районі Новоолександрівки.

Теми: АТОбойові діїДонбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
АТО
Суд у Греції звільнив ветерана АТО, затриманого за запитом Литви
Президент обіцяє дати квартири всім ветеранам АТО й ООС 
Десять українців
Останні новини
03:24
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
Усі новини...
Реклама: