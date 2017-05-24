Бойовики обстріляли Авдіївку з "Градів" - поліція

У середу ввечері проросійські незаконні збройні формування обстріляли Авдіївку, внаслідок артобстрілу пошкоджено чотири будинки по вулиці Чернишевського.

Як повідомляє прес-служба поліції Донеччини, постраждалих серед мирного населення немає.

Згідно з інформацією, обстріл стався близько 20.10.

"Через постійні обстріли з боку незаконних збройних формувань володарі зазначених будинків покинули свої помешкання та вже тривалий час мешкають в більш безпечних районах міста", - сказано у повідомленні.

Українська правда