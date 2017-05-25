АТО: 50 обстрелов, боевики все чаще применяют "Грады"

За прошедшие сутки противник 50 раз открывал огонь, неоднократно используя тяжелое артиллерийское вооружение, которое строго запрещено минскими договоренностям, 2 военнослужащих ВС Украины получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Приморское направление. Именно на этой части фронта зафиксировано более половины фактов нарушения пророссийскими НВФ режима прекращения огня.

Так, вечером 24 мая боевики снова взялись обстреливать оборонительные укрепления ВС Украины из артиллерии. В частности, из 120-мм минометов враг бил по позициям ВСУ в районе Широкиного, Чермалыка и Водяного. Широкино также было обстреляно из артиллерийских систем калибра 122 мм. С этого же оружия бандформирования обстреляли опорные пункты сил АТО и севернее, близ Марьинки. На тех же участках, а также неподалеку Гнутового, Лебединского, Павлополя, Новотроицкого и Красногоровки боевики активно вели огонь из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных модификаций, стрелкового оружия, порой из вооружения БМП.

Донецкое направление. На этом участке фронта зафиксировано 17 случаев нарушения боевиками договоренностей о неприменении оружия.

Самой напряженной ситуация остается в пригороде Авдеевки, где боевики вечером снова дважды били по позициям ВСУ с РСЗО "Град". В частности, вражеские реактивные снаряды в который раз попали и по жилому кварталу, который расположен на южной окраине этого населенного пункта. Никто из местных жителей не пострадал. Впрочем, в нескольких частных домах повреждены крыши и окна.

На том же направлении противник неоднократно применял минометы, гранатометы и стрелковое оружие в районе Новгородского, Верхнеторецкого и Песков. А по укреплениям сил АТО неподалеку Невельского боевики несколько раз стреляли из 122-мм артиллерийских систем.

Луганское направление. На этом участке фронта в течение минувших суток НВФ ни разу не использовали тяжелое артиллерийское вооружение.

Здесь в целом насчитывается 6 вражеских обстрелов. Вечером противник обстрелял украинских воинов, которые держат оборону у Троицкого, из минометов калибра 82 мм. Позже враг открывал огонь из вооружения БТР, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по укреплениям ВСУ в районе Новоалександровки.