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Хорошковський може повернутися на "Інтер"

Четвер, 25 травня 2017, 11:07

Олігарх Валерій Хорошковський може повернутися в управління телеканалу "Інтер", або ж отримає місце в дирекції і наглядовій раді.

Про це йдеться в статті Української правди "Гра з вогнем. Різні фронти війни за Інтер".

Згідно зі структурою власності, Дмитро Фірташ опосередковано володіє 36% телеканалу, Сергій Льовочкін – 9%, Валерій Хорошковський – 45%, і 10% опосередковано володіє громадянин Кіпру Васула Константіноу.

Як виявилось, угода з 2013 року щодо передачі акцій "Інтера" вихідцям з групи "РосУкрЕнерго" не закрита до цього часу. У Хорошковського кажуть, що вона має бути закрита в січні 2018 року – а в Льовочкіна і Фірташа наполягають на 2019-му році.

Згідно з умовами, Хорошковський поступається акціями телеканалу по мірі надходження частин боргу. У близькому оточенні Льовочкіна стверджують, що вони винні Хорошковському кошти не за 45%, як записано в структурі, а за 30% акцій телевізійного активу.

Суму заборгованості також озвучують різну. Вона коливається від 300 до 400 мільйонів доларів США. "Якщо (Льовочкін та Фірташ – ред.) не доплатять, Валерій отримає місце в дирекції і наглядовій раді, як акціонер. Управління до нього не перейде", – стверджує співрозмовник, наближений до нинішніх управлінців "Інтера".

Ці слова заперечують люди, які тісно контактують з Хорошковським. Вони наполягають, що угода виписана таким чином, що якщо Фірташ та Льовочкін не виплатять всю суму, то Хорошковський отримає всі акції назад.

На жаль, зв'язатися з Хорошковським напряму УП не вдалося. До того ж він рідко буває в Україні, мешкаючи між Лондоном і Монако.

Українська правда

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Теми: Інтер
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