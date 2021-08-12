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"Інтер" ще раз перевірять через фільми з російськими акторами

Четвер, 12 серпня 2021, 13:59

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення призначила ПрАТ "Телеканал "Інтер" позапланову безвиїзну перевірку, бо телеканал показує фільми з російськими акторами зі списку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України. 

Джерело: сайт Нацради

Дослівно: "Національна рада розглянула на засіданні 12 серпня результати моніторингу ПрАТ "Телеканал "Інтер" (логотип "ІНТЕР") за 26, 27, 28, 29, 31 липня і 3, 4 та 7 серпня цього року і через виявлені ознаки порушення українського законодавства призначила йому позапланову безвиїзну перевірку.

Телеканал показує фільми з російськими акторами, що входять до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, і тим самим порушує чинне законодавство".

Деталі: В ефірі "Інтера" транслювали такі фільми: 

  • "Місце зустрічі змінити не можна" ("Место встречи изменить нельзя") за участі Станіслава Говорухіна;
  • "Бранець замка Іф" ("Узник замка Иф") за участі Михайла Боярського;
  • "Д’Артаньян і три мушкетери" ("Д’Артаньян и три мушкетера") за участі Михайла Боярського, Ірини Алфьорової, Аліси Фрейндліх, Олега Табакова, Бориса Клюєва;
  • "За сімейними обставинами" ("По семейным обстоятельствам") за участі Євгена Стеблова;
  • "Велика перерва" ("Большая перемена") за участі Валентини Тализіної.

Нацрада нагадує, що закон "Про телебачення і радіомовлення" регламентує, що не допускається використання телерадіоорганізацій для трансляції аудіовізуальних творів (фільмів, телепередач, крім інформаційних та інформаційно-аналітичних телепередач), одним із учасників яких є особа, внесена до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці (абзац 10-й частини 2-ї статті 6). 

Перелік оприлюднено на сайті Міністерства культури та інформаційної політики України.

Перевірку "Інтера" регулятор проведе в період із 30 серпня по 10 вересня 2021 року. 

Мовник має до 2 вересня надіслати на адресу Національної ради документи та матеріали, необхідні для проведення безвиїзної перевірки, а також свої пояснення. Результати перевірки розглядатимуть на засіданні Нацради.

Це вже третя перевірка, що призначена телеканалу "Інтер" за подібні порушення. 15 і 29 липня Національна рада також ухвалювала рішення про проведення позапланових перевірок цього мовника. 

"Вочевидь, телеканал не реагує на рішення регулятора й далі ігнорує чинне законодавство України", – зазначає Нацрада.

Теми: Інтертелебачення


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