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Нацрада хоче покарання для телеканалів за російський контент у Новий рік

Четвер, 13 січня 2022, 18:20
Фото: Unsplash

У Національній раді з питань телебачення та радіомовлення провели моніторинг контенту на українських телеканалах за 31 грудня й 1 січня, через що планують покарати мовників за надмір російського контенту.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на засідання Нацради

Пряма мова голови Ольги Герасим’юк: "Суспільство пішло далеко вперед і випередило своє телебачення, яке досі вважає, що радянщина досі в голові у глядачів".

Пряма мова члена Нацради Максима Онопрієнка: "Ми розчаровані та серйозно обурені такою кількістю російськомовного наповнення українських телеканалів у період новорічних свят. І це позиція не лише Нацради та суспільства. Стільки невдоволення глядачів та скарг ми не отримували вже давно.

І тут, напевно, питання, навіщо все це було? І питання моральної сторони до керівників та редакцій телеканалів, бо в умовах російської агресії напевно вже час поважати свою аудиторію і не намагатися "згодовувати" їм радянські фільми та попсу і російськомовний контент"

Деталі: У Нацраді додають що найвищі рейтинги переглядів у новорічну ніч мали телеканали "1+1" та "Україна", які транслювали медіапродукти власного виробництва.

Попередній аналіз моніторингу Нацради свідчить, що найбільша частка радянського кіно була на телеканалах "СТБ" та "Інтер".

Теми: НацрадателебаченняІнтерРосія


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