У штабі АТО уточнили, де минулої доби поранено 2 бійців
Четвер, 25 травня 2017, 12:53
Жоден український військовий не загинув у зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі протягом 24 травня, однак двоє отримали поранення.
Про це повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Олександр Мотузяник на брифінгу в четвер.
"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих українських військовослужбовців не було, проте двоє наших бійців зазнали поранень у Чермалику на маріупольському напрямку внаслідок ворожого обстрілу", – повідомив він.
Українська правда