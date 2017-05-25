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В штабе АТО уточнили, где за минувшие сутки ранены 2 бойца

Четверг, 25 мая 2017, 12:53

Ни один украинский военный не погиб в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе в течение 24 мая, однако двое получили ранения.

Об этом сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник на брифинге в четверг.

"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших украинских военнослужащих не было, однако двое наших бойцов получили ранения в Чермалыке на мариупольском направлении вследствие враждебного обстрела", – сообщил он.

Украинская правда

Темы: АТО
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