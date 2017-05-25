В штабе АТО уточнили, где за минувшие сутки ранены 2 бойца
Четверг, 25 мая 2017, 12:53
Ни один украинский военный не погиб в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе в течение 24 мая, однако двое получили ранения.
Об этом сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник на брифинге в четверг.
"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших украинских военнослужащих не было, однако двое наших бойцов получили ранения в Чермалыке на мариупольском направлении вследствие враждебного обстрела", – сообщил он.
Украинская правда