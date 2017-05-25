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Березенко з БПП хоче обмежити доступ журналістів до комітетів Ради

Четвер, 25 травня 2017, 13:09

Заступник голови фракції "Блок Петра Порошенко" у Верховній Раді Сергій Березенко виступає за обмеження доступу засобів масової інформації до засідань парламентських комітетів.

Про це він сказав журналістам, передають "Українські новини".

"Можливо, це буде непопулярне звучати, я б якимось чином обмежував пресі бути присутньою на засіданнях комітетів, як це прийнято у всьому світі", - сказав він.

На його думку, відсутність преси сприятиме більш ефективній роботі комітетів.

Березенко вважає, що піар політичних сил на засіданнях комітетів є однією з найбільших проблем парламенту.

Як відомо, у 2016 році місія Європейського парламенту з оцінки потреб рекомендувала Раді проводити засідання погоджувальної ради в закритому для ЗМІ режимі.

Проте спікер парламенту Андрій Парубій тоді заявив, що таких змін не буде.

Теми: БППЗМІВерховна Рада
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