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Аваков хоче обговорити з Луценком суди, які звільняють податківців

Четвер, 25 травня 2017, 13:16

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков хоче обговорити з генпрокурором Юрієм Луценком варіанти реагування на звільнення судом затриманих у середу, 24 травня, колишніх податківців.

Про це він сказав журналістам у четвер, повідомляють Українські новини.

За його словами, 24 травня Печерський районний суд Києва вже відпустив з-під варти 5 затриманих. Декому обрали запобіжний захід у вигляді застави, декому - особисте зобов'язання.

"Ми такого не розуміємо і зрозуміти не можемо. Я дуже розраховую, що сьогоднішні рішення суду щодо ключових фігурантів цієї справи будуть більш об'єктивними. Якщо цього не буде відбуватися, то ми будемо сідати з генпрокурором і думати про якісь інші реакціях", - сказав Аваков.

Аваков також попросив громадськість вплинути на ситуацію.

Як відомо, у середу 2,3 тис. правоохоронці провели 454 обшуки в 15 областях і затримали 23 діючих і колишніх керівників податкової служби.

24 травня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді застави колишньому голові податкової у Полтавській області Володимиру Задорожному.

Також, 24 травня Печерський райсуд Києва відпустив під заставу в розмірі 15 млн гривень колишнього начальника Державної податкової служби в Луганській області Олександра Антипова.

"Українська правда" в Threads

Теми: ГенпрокуратураМВСподатки
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