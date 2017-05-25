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Аваков хочет обсудить с Луценко суды, которые освобождают налоговиков

Четверг, 25 мая 2017, 13:16

Министр внутренних дел Арсен Аваков хочет обсудить с генпрокурором Юрием Луценко варианты реагирования на освобождение судом задержанных в среду, 24 мая, бывших налоговиков.

Об этом он сказал журналистам в четверг, сообщают Украинские новости.

По его словам, 24 мая Печерский районный суд Киева уже отпустил из-под стражи 5 задержанных. Некоторым избрали меру пресечения в виде залога, некоторым - личное обязательство.

"Мы такого не понимаем и понять не можем. Я очень рассчитываю, что сегодняшние решения суда по ключевым фигурантов этого дела будут более объективными. Если этого не будет происходить, то мы будем садиться с генпрокурором и думать о каких-то других реакциях", - сказал Аваков.

Аваков также попросил общественность повлиять на ситуацию.

Как известно, в среду 2,3 тыс. правоохранителей провели 454 обыска в 15 областях и задержали 23 действующих и бывших руководителей налоговой службы.

24 мая Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде залога бывшему главе налоговой в Полтавской области Владимиру Задорожному.

Также, 24 мая Печерский райсуд Киева отпустил под залог в размере 15 млн гривен бывшего начальника Государственной налоговой службы в Луганской области Александра Антипова.

Темы: ГенпрокуратураМВДналоги
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