Геращенко сподівається, що полонених в ОРДЛО звільнять у червні 

Уповноважений президента з мирного врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко сподівається, що Україна зробить все можливе, щоб звільнити полонених з ОРДЛО у червні.

Про це вона заявила з трибуни Верховної Ради у четвер, 25 травня.

"Я сподіваюся, що Україна зробить все для того, щоб у червні ми зробили звільнення. Якщо цього не буде, повна відповідальність на Кремлі, на Москві, на Росії і на їх маріонетках в ОРДО і ОРЛО", - сказала Геращенко.

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Окрім того, Геращенко заявила, що бойовики хочуть включити "вбивць" у списки на звільнення.

"У списки звільнення заручників вони, знаєте, кого включають? Беркутівців, які вбивали наших героїв на Майдані, причетних до терактів в Одесі і Харкові. Ці злочинці мають сидіти в тюрмі - вони не мають жодного стосунку до конфлікту на Донбасі", - заявила Геращенко.

"Також там є кілька десятків осіб, які є вбивцями: вбив дружину в Запоріжжі, убив друга у Вінниці. А вони намагаються їх звільнити. Очевидно, що мінський процес - це не лавочка для звільнення всіх підряд злочинців", - додала Геращенко.

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Як повідомлялося, у середу, 23 травня, на засіданні гуманітарної підгрупи в Мінську бойовики заявили, що будуть обговорювати списки на звільнення тільки з Віктором Медведчуком.

Також представники ОРДЛО відмовили омбудсмену Валерії Лутковській у проханні відвідати українських заручників та в’язниці на окупованих територіях.

Олег Твердь, для УП