Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Геращенко надеется, что пленных в ОРДЛО освободят в июне

Четверг, 25 мая 2017, 13:28

Уполномоченный президента по мирному урегулированию ситуации в Донбассе Ирина Геращенко надеется, что Украина сделает все возможное, чтобы освободить из ОРДЛО пленных в июне.

Об этом она заявила с трибуны Верховной Рады в четверг, 25 мая.

"Я надеюсь, что Украина сделает все для того, чтобы в июне мы сделали освобождение. Если этого не будет, полная ответственность на Кремле, на Москве, в России и на их марионетках в ОРДО и ОРЛО", - сказала Геращенко.

Кроме того, Геращенко заявила, что боевики хотят включить "убийц" в списки на освобождение.

"В списки освобождения заложников они, знаете, кого включают? Беркутовцев, которые убивали наших героев на Майдане, причастных к терактам в Одессе и Харькове. Эти преступники должны сидеть в тюрьме - они не имеют никакого отношения к конфликту на Донбассе", - заявила Геращенко.

"Также там есть несколько десятков человек, которые являются убийцами: убил жену в Запорожье, убил друга в Виннице. Они пытаются их освободить. Очевидно, что минский процесс - это не лавочка для освобождения всех подряд преступников", - добавила Геращенко.

Как сообщалось, в среду, 23 мая, на заседании гуманитарного подгруппы в Минске боевики заявили, что будут обсуждать списки на увольнение только с Виктором Медведчуком.

Также представители ОРДЛО отказали омбудсмену Валерии Лутковской в ​​просьбе посетить украинских заложников и тюрьмы на оккупированных территориях.

Олег Твердь, для УП

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

фото, видео"Ни одной уцелевшей квартиры": СМИ показали жилой дом в Одессе после атаки РФ после атаки РФ

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

Все новости...
Последние новости
10:01
фото В Кельне прошел многотысячный митинг против идей крайне правых
10:00
Оружие для избранных: что предусматривает законопроект о легализации оружия для гражданских
09:59
Цены на нефть падают: данные по ВВП Китая не оправдали ожиданий
09:54
видеоВ РФ подполье сожгло оборудование железной дороги и других объектов в районе трех городов – ГУР
09:49
В Украине за год вдвое вырос спрос на гибридные авто: что выбирают украинцы
09:39
Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico
09:22
Макрон прокомментировал возможное возвращение Трампа к власти
09:19
Французский производитель автокомпонентов Faurecia избавился от активов в России
09:13
фото, видео"Ни одной уцелевшей квартиры": СМИ показали жилой дом в Одессе после атаки РФ после атаки РФ
09:04
Что будет после F-16. Какие самолеты и вертолеты упомянули как потенциальное пополнение Сырский и Олещук
Все новости...
Реклама: