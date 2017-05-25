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Суд випустив під особисті зобов’язання ще одного екс-податківця

Четвер, 25 травня 2017, 15:35

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання для екс-начальника Харківської обласної державної податкової інспекції Андрія Криволапова, затриманого в рамках антикорупційної операції у середу, 24 травня.

Про це йдеться в рішенні суду у четвер, 25 травня, передає Інтерфакс-Україна.

У  Печерському райсуду на вул.Хрещатик зараз вирішують питання про обрання запобіжного заходу для ще трьох затриманих.

Крім того, в четвер заплановано вісім засідань щодо інших затриманих в Печерському суді, розташованому в Хрестовому провулку.

Як відомо, у середу 2,3 тис. правоохоронці провели 454 обшуки в 15 областях і затримали 23 діючих і колишніх керівників податкової служби.

24 травня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді застави колишньому голові податкової у Полтавській області Володимиру Задорожному.

Також, 24 травня Печерський райсуд Києва відпустив під заставу в розмірі 15 млн гривень колишнього начальника Державної податкової служби в Луганській області Олександра Антипова.

У четвер, 25 травня, суд відпустили з-під варти під особисте зобов'язання затриманого за підозрою в корупції екс-голову Державної податкової адміністрації Криму Костянтина Циркуна.

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