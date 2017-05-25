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Політв'язнями можуть визнати 60 українців

Четвер, 25 травня 2017, 16:00

У разі прийняття законопроекту про визнання політв'язнями осіб, позбавлених особистої свободи російською владою, такими можуть визнати близько 60 українців.

Про це повідомив міністр з питань окупованих територій Вадим Черниш, передає Інтерфакс-Україна.

"Мова йде про трохи більше 40 осіб, які в цілому враховувалися нами в міністерстві, і 22 людини, які зараз перебувають (в ув'язненні - ред.)", - сказав він журналістам у четвер у Києві.

За словами міністра, відомство вже звернулося до Міністерства фінансів з проханням закласти кошти для соціальних виплат політв'язням, тим більше, мова йде не про великі суми для держбюджету.

При цьому Черниш зазначив, що сподівається на прийняття парламентом розробленого законопроекту про визнання політв'язнів і виплати їм соцдопомоги. "Ми зберемо робочу групу, вислухаємо всі пропозиції, імплементуємо, і, я думаю, що вже на наступну сесію він може вити внесений", - сказав він.

Як повідомлялося, Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і тимчасово переміщених осіб (МінВОТ) ініціює прийняття законопроекту про визнання політв'язнями осіб, позбавлених особистої свободи російською владою.

У відомстві зазначають, що в Україні зараз відсутнє належне регулювання визнання політичними в'язнями осіб, позбавлених російською владою особистої свободи за політичними мотивами. Також відсутній порядок і умови надання їм державної соціальної допомоги та пільг.

Зокрема, в проекті пропонується встановити, що політв'язнями визнаються громадяни України, позбавлені особистої свободи за політичними мотивами за рішенням органів влади РФ у зв'язку з їх громадянської або політичною діяльністю, спрямованою на відстоювання територіальної цілісності і національної єдності України на територіях, де органи влади тимчасово не здійснюють свої повноваження або на тимчасово окупованій території.

Теми: політв'язніРосія
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