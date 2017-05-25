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Политзаключенными могут признать 60 украинцев

Четверг, 25 мая 2017, 16:00

В случае принятия законопроекта о признании политзаключенными лиц, лишенных личной свободы российскими властями, таковыми могут быть признаны около 60 украинцев.

Об этом  сообщил министр по вопросам оккупированных территорий Вадим Черныш, передает Интерфакс-Украина.

"Речь идет о чуть более 40 человек, которые в целом учитывались нами в министерстве, и 22 человека, которые сейчас находятся (в заключении - ред.)", - сказал он журналистам в четверг в Киеве.

По словам министра, ведомство уже обратилось к Министерству финансов с просьбой заложить средства для социальных выплат политзаключенным, тем более, речь идет не о больших суммах для госбюджета.

При этом Черныш отметил, что надеется на принятие парламентом разработанного законопроекта о признании политзаключенных и выплаты им соцпомощи. "Мы соберем рабочую группу, выслушаем все предложения, имплементируем, и, я думаю, что уже на следующую сессию он может выть внесен", - сказал он.

Как сообщалось, Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемещенных лиц (МинВОТ) инициирует принятие законопроекта о признании политзаключенными лиц, лишенных личной свободы российскими властями.

В ведомстве отмечают, что в Украине сейчас отсутствует надлежащее регулирование признания политическими заключенными лиц, лишенных российской властью личной свободы по политическим мотивам. Также отсутствует порядок и условия оказания им государственной социальной помощи и льгот.

В частности, в проекте предлагается установить, что политзаключенными признаются граждане Украины, лишенные личной свободы по политическим мотивам по решению органов власти РФ в связи с их гражданской или политической деятельностью, направленной на отстаиваниена территориальной целостности и национального единства Украины на территориях, где органы власти временно не осуществляют свои полномочия или на временно оккупированной территории.

Темы: политзаключенныеРосcия
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