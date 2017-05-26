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Красногорівку обстріляли з "Градів" – Аброськін

П'ятниця, 26 травня 2017, 10:45

Бойовики так званої "ДНР" обстріляли житловий район у Красногорівці з "Градів".

Про це повідомляє начальник головного управління Національної поліції в Донецькій області В'ячеслав Аброськін у Facebook вранці 26 травня

"Бойовики розстріляли з "Градів" Красногорівку, район вулиці Ломоносова – "привітали" дітей із закінченням учбового року", – написав він.

 
 

Раніше українська сторона СЦКК заявила, що увечері 25 травня бойовики обстріляли житловий сектор Красногорівки з забороненої мінськими домовленостями зброї.

 
 
 
 

Красногорівка Мар'їнського району розташована впритул до Донецька.

Теми: ДонбасДонецька областьбойові дії
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