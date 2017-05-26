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Красногоровку обстреляли из "Градов" – Аброськин

Пятница, 26 мая 2017, 10:45

Боевики так называемой "ДНР" обстреляли жилой район в Красногоровке из "Градов".

Об этом сообщает начальник главного управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин в Facebook утром 26 мая

"Боевики расстреляли из "Градов" Красногоровку, район улицы Ломоносова – "поздравили" детей с окончанием учебного года", – написал он.

 
 

Ранее украинская сторона СЦКК заявила, что вечером 25 мая боевики обстреляли жилой сектор Красногоровки из запрещенного минскими договоренностями оружия.

 
 
 
 

Красногоровка Марьинского района расположена вплотную к Донецку.

Темы: ДонбассДонецкая областьбоевые действия
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