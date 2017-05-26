Гройсман поклав відповідальність за відсутність міністра МОЗ на коаліцію

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман пояснив, чому в Міністерстві охорони здоров'я досі немає повноцінного очільника – претензії до коаліції.

Про це він заявив у п'ятницю під час "години питань до уряду" у Верховній Раді.

Народний депутат Ігор Шурма запитав голову уряду, чому так довго в МОЗ немає міністра, а Уляна Супрун лише виконує обов'язки очільниці.

"Що вам зробила такого Уляна Супрун, що ви її кандидатуру не вносите в зал? Ну, зробіть це, хай люди визначаться. Якщо не її, то якусь іншу кандидатуру", - сказав нардеп.

"Питання обговорюється в коаліції. Буде рішення – ми обов'язково його реалізуємо", - відповів голова уряду.

Як відомо, ще 27 липня 2016 року Кабінет міністрів призначив Супрун виконувати обов’язки міністра.

На початку квітня 2017 року Володимир Гройсман заявляв, що Уляну Супрун потрібно призначити міністром охорони здоров'я.

"Я б хотів, щоб ми завершили консультації і я отримав підтримку українського парламенту для призначення виконуючого обов'язки міністра охорони здоров'я міністром охорони здоров'я", – сказав прем'єр.

Він тоді повідомив, що консультації з цього питання ще тривають.

Євген Кізілов, УП