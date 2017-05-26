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Гройсман возложил ответственность за отсутствие министра в Минздраве на коалицию

Пятница, 26 мая 2017, 11:19

Премьер-министр Владимир Гройсман объяснил, почему в Министерстве здравоохранения до сих пор нет полноценного руководителя – претензии к коалиции.

Об этом он заявил в пятницу во время "часа вопросов к правительству" в Верховной Раде.

Народный депутат Игорь Шурма спросил главу правительства, почему так долго в Минздраве нет министра, а Ульяна Супрун лишь исполняет обязанности руководителя.

"Что вам сделала такого Ульяна Супрун, что вы ее кандидатуру не вносите в зал? Ну, сделайте это, пусть люди определятся. Если не ее, то какую-то другую кандидатуру", - сказал нардеп.

"Вопрос обсуждается в коалиции. Будет решение – мы обязательно его реализуем", - ответил глава правительства.

Как известно, еще 27 июля 2016 года Кабинет министров назначил Супрун исполнять обязанности министра.

В начале апреля 2017 года Владимир Гройсман заявлял, что Ульяну Супрун нужно назначить министром здравоохранения.

"Я бы хотел, чтобы мы завершили консультации и я получил поддержку украинского парламента для назначения исполняющего обязанности министра здравоохранения министром здравоохранения", – сказал премьер.

Он тогда сообщил, что консультации по этому вопросу еще продолжаются.

Евгений Кизилов, УП

Темы: МинздравГройсманВерховная Радакоалиция
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