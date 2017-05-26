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Гройсман: Кажіть, якщо міністри не ходять на комітети, я поправлю

П'ятниця, 26 травня 2017, 12:20

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман закликав депутатів повідомляти йому, якщо міністри не відвідують засідання профільних комітетів.

На засіданні парламенту у п’ятницю депутат Андрій Антонищак попросив Гройсмана "зобов’язати свого підлеглого – міністра фінансів – відвідувати комітет з питань податкової та митної політики".

"Та людина повністю ігнорує думку народних депутатів України, підписує незрозумілі меморандуми з Міжнародним валютним фондом, представляє інтереси транснаціональних компаній в питанні митниці. Такого терміну, як "митниця", на сьогодні не існує – воно повністю атрофовано. Питання безпеки на митниці повністю нівельоване", – заявив нардеп.

"Ті рішення, що приймає міністр фінансів, я вважаю  зрадою інтересів України. Прошу зобов’язати його відвідувати комітет і рахуватися з думкою парламентарів", – обурився Антонищак.

Володимир Гройсман відповів: "Я знаю, що вчора у вас був комітет і там був перший заступник міністра фінансів. Це було викликано тільки тим, що міністр фінансів вчора був у відрядженні, його немає (в Україні)".

"Але Ви праві абсолютно, що міністр профільний має відвідувати свій профільний комітет, брати в ньому участь постійно, щоб розуміти хід законодавство, проходження законів, ініціативі, які є у депутатів, щоб був діалог на високому рівні", – додав він

Прем'єр запропонував: "По його (міністра фінансів) поверненні, призначте дату або на сесійному тижні чи не на сесійний тиждень – як буде засідати комітет – і обов’язково я направлю міністра".

"І я звертаюся до всіх народних депутатів: якщо є зауваження до відвідування міністрами комітетів, я готовий це поправити – будь ласка, дайте мені цю інформацію і ми цю ситуацію вирішимо", – сказав він.

"Ми попрацювали рік, я хотів би, щоб ми подивилися, де у нас плюси і мінуси в організації… Я би хотів, щоб наша співпраця залишалася на високому рівні. Контакт на комітетах – дуже важливий момент у синхронізації дій", – додав Гройсман.

Олена Рощенко, УП

Теми: Верховна РадаКабінет міністрівГройсман
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