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Гройсман: Говорите, если министры не ходят на комитеты, я поправлю

Пятница, 26 мая 2017, 12:20

Премьер-министр Владимир Гройсман призвал депутатов сообщать ему, если министры не посещают заседания профильных комитетов.

На заседании парламента в пятницу депутат Андрей Антонищак попросил Гройсмана "обязать своего подчиненного – министра финансов – посещать комитет по вопросам налоговой и таможенной политики".

"Этот человек полностью игнорирует мнение народных депутатов Украины, подписывает непонятные меморандумы с Международным валютным фондом, представляет интересы транснациональных компаний в вопросе таможни. Такого понятия, как "таможня", на сегодняшний день не существует – оно полностью атрофировано. Вопрос безопасности на таможне полностью нивелирован", – заявил нардеп.

"Те решения, которые принимает министр финансов, я считаю предательством интересов Украины. Прошу обязать его посещать комитет и считаться с мнением парламентариев", – возмутился Антонищак.

Владимир Гройсман ответил: "Я знаю, что вчера у вас был комитет и там был первый заместитель министра финансов. Это было вызвано только тем, что министр финансов вчера был в командировке, его нет (в Украине)".

"Но Вы правы абсолютно, что министр профильный должен посещать свой профильный комитет, участвовать в нем постоянно, чтобы понимать ход законодательства, прохождение законов, инициативы, которые есть у депутатов, чтобы был диалог на высоком уровне", – добавил он

Премьер предложил: "По его (министра финансов) возвращении, назначьте дату или на сессионной неделе или не на сессионной неделе – как будет заседать комитет, – и обязательно я направлю министра".

"И я обращаюсь ко всем народным депутатам: если есть замечания к посещению министрами комитетов, я готов это поправить – пожалуйста, дайте мне эту информацию и мы эту ситуацию решим", – сказал он.

"Мы поработали год, я хотел бы, чтобы мы посмотрели, где у нас плюсы и минусы в организации… Я бы хотел, чтобы наше сотрудничество оставалось на высоком уровне. Контакт на комитетах – очень важный момент в синхронизации действий", – добавил Гройсман.

Алена Рощенко, УП

Темы: Верховная РадаКабинет министровГройсман
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