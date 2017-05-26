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Правоохоронці підбили підсумки антикорупційної спецоперації

П'ятниця, 26 травня 2017, 15:34

У Міністерстві внутрішніх справ підбили проміжні підсумки масштабної антикорупційної спецоперації у справі про податкові майданчики, пов'язані з екс-міністром доходів і зборів  Олександром Клименком.

Про це повідомляє 26 травня директор департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко у своєму Facebook.

За його даними, 11-м підозрюваним суд виніс рішення про утримання під вартою із можливістю внести застави від 3 до 150 мільйонів гривень (найбільша сума), 7 підозрюваних звільнили із зали суду із носінням електронного браслету із заставами від 990 тисяч до 15 мільйонів гривень.

4 підозрюваних звільнено під особисте зобов'язання з'являтися до слідчого за першим викликом і не тікати.

Щодо ще одного підозрюваного триває судовий розгляд, слідство просить утримання під вартою або 10 млн. гривень застави. Термін затримання спливає зранку в суботу.

"На особисті зобов'язання і на застави без утримання під вартою - слідство подаватиме апеляцію. Попереду – масштабне досудове слідство та обвинувальні акти в суді", – резюмує Шевченко.

Як повідомлялося, глава МВС Арсен Аваков в ході години запитань до уряду у Верховній Раді 26 травня заявив, що загальна сума застави підозрюваних у справі про "майданчики Клименка" складає 350 мільйонів гривень.

Як відомо, 24 травня в 15 областях України пройшла антикорупційна операція, в якій було задіяно близько 2 000 поліцейських, 500 прокурорів, проводилися 450 обшуків.

Поліція заявила, що зібрала докази, що податкова служба під керівництвом Олександра Клименка завдала державі збитків на суму 95,921 млрд гривень.

23 затриманих податківців доставили на вертольотах до Києва.

Українська правда

Теми: Фіскальна службаМВСкорупція
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