ГПУ підозрює екс-прокурора в переслідуванні учасників Євромайдану

Генеральна прокуратура повідомила про підозру колишньому прокурору одного з районів в Черкаській області в переслідуванні учасників Євромайдану.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Генпрокуратури.

Підозру черкаському екс-прокурору повідомили в рамках досудового розслідування. Йдеться про акції протесту в Черкасах в січні 2014 року. Генпрокуратура підозрює, що правоохоронці та працівники суду протиправно переслідували учасників акції.

Про підозру колишньому прокурору повідомили у четвер, 25 травня.

Слідство підозрює, що протиправні дії екс-прокурор вчинив щодо 7 незаконно затриманих як особисто, так і через втручання в діяльність своїх підлеглих і слідчих суддів.

У цьому кримінальному провадженні перевіряється законність затримання, притягнення до кримінальної відповідальності та застосування запобіжних заходів щодо 66 осіб у період 23 – 27 січня 2014 року.

Як повідомлялося, Вища рада правосуддя відмовилась звільняти суддю Аблова, який 9 грудня 2013 року зобов'язав Беркут розігнати Майдан.

Генпрокурор Юрій Луценко доручив департаменту спецрозслідувань ГПУ до жовтня передати всі звинувачувальні акти щодо фігурантів подій на Майдані у 2013-2014 роках.

Як відомо, 21 листопада 2013 року багато киян вийшли на центральну площу столиці, протестуючи проти згортання командою Януковича курсу на євроінтеграцію. Після силового розгону мирної демонстрації вночі 30 листопада протести посилилися, а згодом переросли і в силове протистояння між мітингарями та представниками влади.

19 січня 2014 року на вулиці Грушевського, що веде до Кабінету міністрів та Верховної Ради, розпочалося запекле протистояння, яке призвело до перших жертв серед протестувальників.

18 лютого 2014 року силовики жорстоко розганяли і били учасників "мирного наступу", які йшли до Верховної Ради, а 20 лютого на Майдані Незалежності та Інститутській розстрілювали людей. Загалом загинуло понад 100 осіб.

Після цього Янукович із родиною та багато хто з його чиновників утекли з України до Росії. А РФ скористалася зі зміни влади в Україні: анексувала Крим і спровокувала конфлікт на сході України, який триває досі.

ГПУ хоче заочно судити Януковича за звинуваченням у держзраді, зокрема, з огляду на його лист до керівництва Росії з проханням ввести війська в Україну.

28 березня Апеляційний суд доручив Оболонському райсуду Києва розглядати справу колишнього президента Віктора Януковича, якого звинувачують у державній зраді.

Олег Твердь, для УП