ГПУ подозревает экс-прокурора в преследовании участников Евромайдана

Генеральная прокуратура сообщила о подозрении бывшему прокурору одного из районов в Черкасской области в преследовании участников Евромайдана.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.

Подозрение черкасскому экс-прокурору сообщили в рамках досудебного расследования. Речь идет об акциях протеста в Черкассах в январе 2014 года. Генпрокуратура подозревает, что правоохранители и работники суда противоправно преследовали участников акции.

О подозрении бывшему прокурору сообщили в четверг, 25 мая.

Следствие подозревает, что противоправные действия экс-прокурор совершил относительно 7 незаконно задержанных как лично, так и путем вмешательства в деятельность своих подчиненных и следственных судей.

В этом уголовном производстве проверяется законность задержания, привлечения к уголовной ответственности и применения мер пресечения по отношению к 66 лицам в период 23 - 27 января 2014 года.

Как сообщалось, Высший совет правосудия отказался увольнять судью Аблова, который 9 декабря 2013 обязал Беркут разогнать Майдан.

Генпрокурор Юрий Луценко поручил департаменту спецрасследований ГПУ до октября передать все обвинительные акты по фигурантам событий на Майдане в 2013-2014 годах.

Как известно, 21 ноября 2013 года многие киевляне вышли на центральную площадь столицы, протестуя против отказа Януковича от курса на евроинтеграцию.

После силового разгона мирной демонстрации ночью 30 ноября протесты усилились, а позже переросли и в силовое противостояние между митингующими и силовиками.

19 января 2014 года на улице Грушевского, которая ведет к Кабинету министров и Верховной Раде, началось ожесточенное противостояние, которое привело к первым жертвам сред протестующих.

18 февраля 2014 года силовики жестоко разгоняли и били участников "мирного наступления", которые шли к Верховной Раде, а 20 февраля на Майдане Независимости и Институтской расстреливали людей. В целом погибли более 100 человек.

После этого Янукович с семьей и многие из его чиновников сбежали из Украины в Россию. А РФ воспользовалась сменой власти в Украине: аннексировала Крым и спровоцировала конфликт на востоке Украины, который длится до сих пор.

ГПУ хочет заочно судить Януковича по обвинению в госизмене, в частности, из-за его письма к руководству России с просьбой ввести войска в Украину.

28 марта Апелляционный суд поручил Оболонскому райсуду Киева рассматривать дело бывшего президента Виктора Януковича, которого обвиняют в государственной измене.