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Подозреваемый в расстреле мотоциклиста пришел в полицию

Пятница, 26 мая 2017, 16:15

Подозреваемый в расстреле мотоциклиста в Киеве 25 мая пришел в полицию.

Об этом в комментарии "Украинской правде" сказала пресс-секретарь киевской полиции Оксана Блищик.

"Есть человек, который обоснованно подозревается в совершении убийства, и он пришел в Дарницкое управления полиции. С ним работают следователи", - сказала она.

Как известно, 25 мая на Харьковском шоссе в Киеве произошла стрельба, в результате которой скончался мотоциклист.

Тогда полиция сообщила, что потерпевший ехал на мотоцикле и во время движения злоумышленник несколько раз выстрелил в его сторону из автомобиля.

Александр Шумилин, УП

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Темы: полицияКиевубийство
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