На Чернігівщині розбився літак, упавши на приватне подвір'я

У Чернігівській області в районі аеродрому "Півці" розбився одномісний літак "Cessna-172".

Про це повідомляє місцеве видання Чеline.

Згідно із інформацією видання пілот загинув на місці.

Вказується, що під час падіння літак пошкодив приватний будинок, розташований неподалік.

На місці події працюють рятувальники, поліція та карети швидкої.

Співробітник прес-служби ДСНС Чернігівської області Роман Храпатий розповів "Українській правді", що о 14:58 до оперативно-диспечерської служби надійшло повідомлення про падіння легко-моторного літака біля аеродрому "Півці".

Літак зачепив житловий будинок і загорівся. Пошкоджені 10 кв метрів зовнішньої стіни будівлі.

За викликом на місце події приїхали 4 відділення пожежно-рятувальних підрозділи міста. О 15:15 пожежа була локалізована і о 15-30 остаточно ліквідована.

В результаті падіння літака загинув мешканець Київської області 1981 року народження. Мешканці житлового будинку не постраждали.

Причина падіння літака встановлюється. На місці події працює оперативна група облуправління ДСНС.