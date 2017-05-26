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На Черниговщине разбился самолет, упав на частный двор

Пятница, 26 мая 2017, 16:32

В Черниговской области в районе аэродрома "Пивци" разбился одноместный самолет "Cessna-172".

Об этом сообщает местное издание Чеline.

Согласно информации издания пилот погиб на месте.

Указывается, что при падении самолет повредил частный дом, расположенный неподалеку.
 
На месте происшествия работают спасатели, полиция и кареты скорой помощи.

 

Сотрудник пресс-службы ДСНС Черниговской области Роман Храпатый рассказал "Украинской правде", что в 14:58 в оперативно-диспетчерскую службу поступило сообщение о падении легкомоторного самолета возле аэродрома "Пивци".

Самолет задел жилой дом и загорелся. Повреждено 10 кв метров наружной стены здания.

 

По вызову на место происшествия приехали 4 отделения пожарно-спасательных подразделения города. В 15:15 пожар был локализован и в 15-30 окончательно ликвидирована.

В результате падения самолета погиб житель Киевской области 1981 года рождения. Жители жилого дома не пострадали.

Причина падения самолета устанавливается. На месте происшествия работает оперативная группа облуправления ДСНС.

Темы: Черниговская областьавария
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