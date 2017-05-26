За ЦПК вступився міжнародний фонд "Відродження"

В Україні проти керівників громадської організації "Центр протидії корупції" почалася скоординована інформаційна кампанія.

Про це повідомляє прес-служба Міжнародного фонду "Відродження".

"Протягом кількох останніх тижнів розгорнулася скоординована інформаційна кампанія, метою якої є підрив репутації низки громадських експертів, які працюють у сфері антикорупційної політики, насамперед – керівників громадської організації "Центр протидії корупції", - йдеться в повідомленні.

У фонді висловили жаль, що сьогодні співпраця держави і громадськості у справі подолання корупції в Україні стикається з дедалі відчутнішими загрозами.

"Головним інструментом даної кампанії є персональна інформація, отримання, збереження та захист якої належить до виключної компетенції державних органів. Чинне законодавство не передбачає передачу такої інформації на запит приватним чи юридичним особам, тому ми маємо всі підстави вважати, що ці дані отримані з порушенням вимог чинного законодавства України", - підкреслюють у "Відродженні".

З цього приводу міжнародний фонд закликав владу України, "яка допустила публічне та систематичне використання конфіденційної інформації та маніпулювання нею для компрометації громадських активістів", негайно припинити порушення права людини на приватне життя та забезпечити захист цього права.

Разом з цим "Відродження закликає громадських активістів, які працюють над виявленням корупції високопосадовців, дотримуватись максимально збалансованого інформування про можливі факти корупції, уникати маніпуляцій та використання неперевірених фактів.

"Ми вважаємо, що ніхто не може бути поза критикою, однак будь-яка критика не повинна спрямовуватись на руйнацію інститутів держави, громадянського суспільства та подальше поширення атмосфери цинізму і недовіри в суспільстві", - наголосили у фонді.

Також міжнародна організація заявила, що всі підтримані нею проекти Центру протидії корупції "виконані згідно з міжнародними стандартами належного проектного управління, відповідно до затверджених бюджетів і мають прозору звітність".

"Ми сподіваємось, що відповідні державні органи нададуть відповідь щодо причин, що зумовили неодноразове незаконне використання та маніпуляцію даними, захист яких є невід’ємною складовою демократичного державного управління", - резюмується у заяві фонду.

Як повідомлялося, у квітні голова ЦПК Віталій Шабунін звинуватив СБУ в організації під його будинком пікету, учасники якого нібито вимагали від антикорупціонера задекларувати доходи.

23 травня народний депутат від "Народного фронту" Павло Пинзеник заявив, що проситиме перевірити діяльність ГО "Центр протидії корупції" щодо відмивання коштів. В ЦПК заявили, що судитимуться з нардепом.

Пінзеник обґрунтовував своє звинувачення матеріалами розслідування, яке, за його словами, провело громадське об'єднання "Національний інтерес України". Він також хоче, щоб ЦПК позбавили статусу неприбуткової організації.

При цьому сторінка Facebook голови "Національного інтересу України" Василя Апасова свідчить, що сайт цієї організації було створено лише за день до виступу Пінзеника – 22 травня. Причому на ньому наявні матеріали лише одного розслідування – проти ЦПК.

Крім того, журналісти з'ясували, що ГО "Національний інтерес України" має зв'язок з БПП.

Свою підтримку Центру протидії корупції вже висловило посольство США в Україні.

Українська правда