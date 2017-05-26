За ЦПК вступился международный фонд "Видродження"

В Украине против руководителей общественной организации "Центр противодействия коррупции" началась скоординированная информационная кампания.

Об этом сообщает пресс-служба Международного фонда "Видродження".

"В течение нескольких последних недель развернулась скоординированная информационная кампания, целью которой является подрыв репутации ряда общественных экспертов, которые работают в сфере антикоррупционной политики, прежде всего – руководителей общественной организации "Центр противодействия коррупции", - говорится в сообщении.

В фонде выразили сожаление, что сегодня сотрудничество государства и общественности в деле преодоления коррупции в Украине сталкивается со все более ощутимыми угрозами.

"Главным инструментом данной кампании является персональная информация, получение, сохранение и защита которой относится к исключительной компетенции государственных органов. Действующее законодательство не предусматривает передачу такой информации по запросу частным или юридическим лицам, поэтому мы имеем все основания считать, что эти данные получены с нарушением требований действующего законодательства Украины", - подчеркивают в "Видродженни".

По этому поводу международный фонд призвал власти Украины, "которая допустила публичное и систематическое использование конфиденциальной информации и манипулирование ею для компрометации общественных активистов", немедленно прекратить нарушение права человека на частную жизнь и обеспечить защиту этого права.

Вместе с тем "Видродження" призывает общественных активистов, которые работают над выявлением коррупции чиновников, придерживаться максимально сбалансированного информирования о возможных фактах коррупции, избегать манипуляций и использования непроверенных фактов.

"Мы считаем, что никто не может быть вне критики, однако любая критика не должна быть направлена на разрушение институтов государства, гражданского общества и дальнейшее распространение атмосферы цинизма и недоверия в обществе", - подчеркнули в фонде.

Также международная организация заявила, что все поддержанные ею проекты Центра противодействия коррупции "выполнены согласно международным стандартам надлежащего проектного управления, согласно утвержденным бюджетам и имеют прозрачную отчетность".

"Мы надеемся, что соответствующие государственные органы предоставят ответ относительно причин, обусловивших неоднократное незаконное использование и манипуляцию данными, защита которых является неотъемлемой составляющей демократического государственного управления", - резюмируется в заявлении фонда.

Как сообщалось, в апреле глава ЦПК Виталий Шабунин обвинил СБУ в организации под его домом пикета, участники которого якобы требовали от антикоррупционера задекларировать доходы.

23 мая народный депутат от "Народного фронта" Павел Пинзеник заявил, что будет просить проверить деятельность ОО "Центр противодействия коррупции" относительно отмывания средств. В ЦПК заявили, что будут судиться с нардепом.

Пинзеник обосновал свое обвинение материалам расследования, которое, по его словам, провело общественное объединение "Национальный интерес Украины". Он также хочет, чтобы ЦПК лишили статуса неприбыльной организации.

При этом страница Facebook главы "Национального интереса Украины" Василия Апасова свидетельствует, что сайт этой организации был создан лишь за день до выступления Пинзеника – 22 мая. Причем на нем имеются материалы лишь одного расследования – против ЦПК.

Кроме того, журналисты выяснили, что "Национальный интерес Украины" имеет связь с БПП.

Свою поддержку Центру противодействия коррупции уже выразило посольство США в Украине.

Украинская правда