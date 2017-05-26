Кабмін у п'ятницю може призначити аудитора НАБУ

Кабінет Міністрів у п'ятницю може призначити аудитора Національного антикорупційного бюро України від уряду.

Зокрема кабмін мав провести дві заключні співбесіди із кандидатами на аудиторів НАБУ від уряду, проте зміг провести лише одну – із Карлосом Кастресану.

Зв'язок із іншим кандидатом, Максимом Гольдарбом, не вдалося встановити. Громадська організація, яка його висувала, заявила, що той весь час перебуває за кордоном.

Після цього, Гройсман сказав: "Якщо кандидат тиждень не може зв'язатися… Питання іде два місяці".

"Тоді є пропозиція фактично завершити процес заслуховування кандидатів і перейти до процесу обговорення. Далі вже, відповідно до цього, буде зрозуміло чи можемо ми вже приймати рішення", - сказав він.

Заперечень на таку пропозицію не було. Після цього онлайн-трансляція із Кабміну перервалася.

На своїй сторінці у Facebook експерт антикорупційної групи Реанімаційного пакету реформ Віталій Шабунін написав, що Кабмін сьогодні обере свого аудитора.

Як повідомлялося, уряд провів співбесіду з 10 кандидатурами на посаду аудитора Національного антикорупційного бюро від Кабміну.

Як відомо, уряд має 12 кандидатур на посаду аудитора Національного антикорупційного бюро, з яких має відібрати найкращого.

Першочергово подавались 16 кандидатур, троє претендентів знялися і не прийшли на засідання робочої групи. Ще один не відповідає заявленим вимогам.

Таким чином залишаються 12 кандидатур: Джованні Кесслер, Роберт Сторч, Віктор Острянський, Сергій Гончаренко, Павло Комірчий, Михайло Буроменський, Олександра Яновська, Аркадій Бущенко, Петрос Клерідес, Максим Гольдарб, Карлос Кастресану і Марта Борщ.

Із них Громадські організації запропонували Кабінету міністрів 9 кандидатур.

Відповідно до закону про НАБУ, президент, Верховна Рада та Кабінет міністрів щороку визначають по одному члену комісії з числа осіб, які мають значний досвід роботи в органах досудового розслідування, прокуратури, судах за кордоном чи міжнародних організаціях, володіють необхідними знаннями та навичками для проведення такої оцінки (аудиту), а також мають бездоганну ділову репутацію.

У 2017 році має відбутися перший подібний аудит НАБУ.

Українська правда