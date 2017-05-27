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Екс-податківця "Мінздоха" затримали з виданим в Криму паспортом РФ

Субота, 27 травня 2017, 01:37

В ході антикорупційної операції, що відбулась 24 травня, екс-податківця Генадія Козака затримали в аеропорту "Бориспіль" з виданим в анексованому Криму російським паспортом.

Про це повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос в facebook.

При собі затриманий мав 8 тисяч російських рублів і паспорт РФ виданий в 2015 році окупаційною владою Криму.  У незаконному документі зазначено, що Козак має прописку в Ялті.

В 2011 році Козак був заступником голови державної податкової служби у Дніпропетровській області, а в 2013 році був виконуючим обов’язки голови державної податкової служби у Житомирській області.

Як відомо, 24 травня в 15 областях України пройшла антикорупційна операція, в якій було задіяно близько 2 000 поліцейських, 500 прокурорів, проводилися 450 обшуків.

Поліція заявила, що зібрала докази, що податкова служба під керівництвом Олександра Клименка завдала державі збитків на суму 95,921 млрд гривень.

23 затриманих податківців доставили на вертольотах до Києва.

11-м підозрюваним суд виніс рішення про утримання під вартою із можливістю внести застави від 3 до 150 мільйонів гривень (найбільша сума), 7 підозрюваних звільнили із зали суду із носінням електронного браслету із заставами від 990 тисяч до 15 мільйонів гривень.

4 підозрюваних звільнено під особисте зобов'язання з'являтися до слідчого за першим викликом і не тікати.

"Українська правда" у Threads

Теми: податкиМатіосКрим
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