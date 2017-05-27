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Конгресмен США після візиту на Донбас: Путіна треба зупинити

Субота, 27 травня 2017, 05:55

Україна - епіцентр війни проти путінської агресії, російської агресії, розгорнутої не тільки проти України, а і проти всього світу.

Про це заявив конгресмен, голова комітету Палати представників США з внутрішньої безпеки Майкл Маккол, повідомляє Голос Америки.

"Тут є епіцентр війни проти путінської неприкритої агресії, російської агресії, розгорнутої не тільки проти України, а і проти всього світу. Кожного дня існує невидима кіберзагроза, загроза відключення електромереж, фінансового сектору і, власне, уряду" , - зазначив конгресмен.

"Ми багато чого можемо навчитись в України і вже дізнались багато протягом цієї подорожі, але єдина річ очевидна – пана Путіна треба зупинити"​, - додав він.

"Після перебування на передньому краї російської агресії і, провівши переговори з лідерами інших країн, я усвідомив, що нам потрібно робити для того, щоб підтримати їх, і також дізнався про те, чого може навчити нас їх досвід задля посилення нашої кібербезпеки та національної безпеки", - йдеться в заяві конгресмена Маколла, розміщеній на сайті Комітету з внутрішньої безпеки.

Делегація конгресменів, яку очолював Маккол, провела ряд зустрічей в Україні раніше цього місяця.

Теми: ДонбасАТОРосіяСША
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