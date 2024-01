Конгресмен США після візиту на Донбас: Путіна треба зупинити

Україна - епіцентр війни проти путінської агресії, російської агресії, розгорнутої не тільки проти України, а і проти всього світу.

Про це заявив конгресмен, голова комітету Палати представників США з внутрішньої безпеки Майкл Маккол, повідомляє Голос Америки.

"Тут є епіцентр війни проти путінської неприкритої агресії, російської агресії, розгорнутої не тільки проти України, а і проти всього світу. Кожного дня існує невидима кіберзагроза, загроза відключення електромереж, фінансового сектору і, власне, уряду" , - зазначив конгресмен.

"Ми багато чого можемо навчитись в України і вже дізнались багато протягом цієї подорожі, але єдина річ очевидна – пана Путіна треба зупинити"​, - додав він.

Chairman @RepMcCaul released a trip report about his recent CODEL to Eastern Europe. Read the full report here: https://t.co/W7TFNajxsn pic.twitter.com/LITJzxVQv5